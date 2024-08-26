中國房市低迷 7月土地出讓收入年減4成

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（中央社台北26日電）在經濟低迷的背景下，中國財政部今天公布，7月財政收入年減1.9%；土地出讓收入年減達40.3%，是連續第2個月創2022年7月以來最大降幅。

綜合界面新聞等陸媒報導，中國官方數據顯示，7月，全國一般公共預算收入即狹義的財政收入人民幣1兆9750億元（約新台幣8.7兆元），年減1.9%；一般公共預算支出1兆8892億元，年增6.6%。

收入方面依然受到稅收收入下降的拖累，成長部分主要依靠非稅收入。7月，稅收收入錄得1兆7160億元，年減4%，非稅收入2590億元，年增達14.6%。

按照歷史數據推算，7月，國有土地使用權出讓收入2500億元，年減40.3%，降幅較6月擴大5.0個百分點。

分析師表示，土地市場低迷造成的土地出讓金收入繼續下滑，在當前情境下，政策加碼的必要性顯著提升。

報導引述東方金誠國際信用評估有限公司研究發展部總監馮琳表示，7月土地出讓金收入降幅擴大的背後是房地產市場仍在調整，房企拿地需求大幅下降。1-7月累計，土地出讓金收入年減22.3%，降幅較1-6月擴大4個百分點，也較去年全年年減13.2%的幅度明顯擴大。

銀河證券宏觀經濟研究員聶天奇也指出，年初以來，土地收入的持續偏弱是掣肘財政收支的主要因素之一，年初預算目標制定時，對於全年土地收入的預期目標較為樂觀，與當前運行情況存在較大差異。

今年以來的累計數據方面，1至7月，全國一般公共預算收入13兆5663億元，年減2.6%。全國一般公共預算支出15兆5463億元，年增2.5%。

1-7月，全國稅收收入年減5.4%；全國政府性基金預算收入23295億元，年減18.5%，其中，地方政府國有土地使用權出讓收入1兆7763億元，年減22.3%。（編輯：張淑伶）1130826