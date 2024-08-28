中國科技巨頭聯手 比亞迪與華為展開自動駕駛合作

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（中央社台北28日電）全球最大的電動汽車製造商比亞迪，與中國科技巨頭華為宣布展開自動駕駛合作。預估這項合作方案將讓比亞迪在發展自動駕駛領域獲得更大優勢，有助其提振高階汽車的銷售。

據華為官網公告指出，27日比亞迪方程豹與華為在深圳簽訂智慧駕駛合作協議，這次合作是在雙方集團戰略合作基礎上，針對比亞迪旗下方程豹汽車展開智慧駕駛的深入聯合研發。

首款產品針對即將上市的方程豹豹8車型，搭載華為乾崑智駕ADS3.0，打造全球首個硬派專屬智駕方案。

比亞迪集團董事長兼總裁王傳福、華為輪值董事長徐直軍等出席簽約儀式。

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公開資料顯示，方程豹汽車定位比亞迪旗下新能源個性品牌，此次比亞迪與華為聯手打造方程豹智駕方案，是雙方共同探索新能源個性汽車智駕解決方案，致力於實現硬派汽車的智慧化變革，共同推動中國智駕向前。

方程豹方面表示，這次比亞迪與華為的智駕合作，將全面落地於方程式豹，豹8則將成為比亞迪旗下華為乾崑智駕首搭車型。雙方團隊已立項並研發驗證了很長時間，預計今年第3季以後正式上市。（編輯：呂佳蓉/謝怡璇）1130828