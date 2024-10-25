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中國增值電信業務對外開放試點 首批申請含特斯拉

2024/10/25 16:50
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（中央社台北25日電）中國工業和信息化部近日正式啟動北京、上海、海南、深圳4地增值電信業務擴大對外開放試點工作。在上海試點中，已預填申報表格的企業包括美國電動車巨頭特斯拉。

綜合中國工信部官方微博、微信及陸媒觀察者網消息，中國工信部23日召開增值電信業務擴大對外開放試點工作座談會，正式啟動北京、上海、海南、深圳4地增值電信業務擴大對外開放試點工作。

中國工信部公布，外資企業可在試點地區獨資經營互聯網數據中心（網路資料中心，IDC）、在線數據處理與交易處理等電信業務，深度參與中國雲端服務、算力服務等市場。

據公布，北京市服務業擴大開放綜合示範區、上海自由貿易試驗區臨港新片區及社會主義現代化建設引領區、海南自由貿易港、深圳中國特色社會主義先行示範區等4地率先啟動試點。

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中國工信部表示，這一擴大開放政策旨在主動對接國際高標準經貿規則，進一步豐富市場供給，激發創新活力，與全球共享中國數位經濟發展紅利。

上海市經濟與信息化委員會副主任張宏韜指出，上海試點中，目前已預填申報表格的企業包括特斯拉（Tesla）、托克、匯豐金科、西門子數位醫療科技、獵聘、勤達睿、億利互聯、Unity、普洛斯等10家外資企業。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1131025

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