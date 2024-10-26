陸談抗日戰爭 陸委會：中共奢談抗戰扭曲史實

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（中央社記者李雅雯台北26日電）中國大陸國台辦今天聲稱，台灣淡化光復節紀念意義，兩岸應銘記抗日戰爭勝利的重要成果；陸委會回應，中共奢談抗戰，這不但是扭曲史實，更是對中華民國的侮辱。

大陸委員會（陸委會）26日透過書面表示，中華民國政府與全體軍民在抗日戰爭中付出無數犧牲奉獻，最終取得抗戰勝利；中共只圖擴大和鞏固自身勢力，對於戰事毫無貢獻。

陸委會批評，中共奢談抗戰，這不但是扭曲史實，更是對中華民國的侮辱。前總統馬英九也曾經強調，8年抗戰是由中華民國政府主導，中共的參與非常有限。

陸委會指出，總統賴清德25日在金門對於歷史的描述符合客觀史實，台澎金馬的未來不容外部勢力干預，這是嚴正立場與堅定決心，台灣人民將共同守護中華民國主權，以及台灣民主自由憲政體制。

陸委會強調，兩岸的根本問題在於一邊專制獨裁、一邊自由民主，只要中共體制不改，談再多的歷史、文化或民族大義，都對台灣人民没有吸引力。

賴總統25日在金門主持古寧頭戰役75週年追思祭悼典禮。

賴總統表示，古寧頭戰役是國軍保衛台海和平的第一場戰役，阻止共軍進犯，從這個勝利開始，奠定往後安定的基礎，中華民國得以在台澎金馬落地生根。

賴總統強調，古寧頭不僅是軍事勝利象徵，更代表保家衛國決心，「台澎金馬，寸土不讓，堅定守護家園」。古寧頭戰役讓大家明白，民主自由非理所當然，需要世世代代共同努力守護，不能也不會讓任何外部勢力改變台澎金馬的未來。

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中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人朱鳳蓮26日透過「答記者問」表示，10月25日是台灣光復79週年紀念日，台灣光復、回歸祖國，是包括台灣在內的全體中華兒女贏得抗日戰爭勝利的重要成果，理應被兩岸銘記。

朱鳳蓮聲稱，賴清德對台灣回歸中國的歷史事實避而不談，試圖抹除台灣同胞對抗戰的記憶；另一方面蓄意歪曲中國內戰歷史，以「民主對抗威權」敘事煽動兩岸對抗記憶，兜售「台獨史觀」、暴露「謀獨抗中」。（編輯：周慧盈）1131026