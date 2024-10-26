以球會友 第1屆台港澳籃球賽12支球隊較勁

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（中央社記者李雅雯台北26日電）第1屆台港澳籃球邀請賽今天在實踐大學體育館舉行，計有12支球隊參與，主辦單位台港經濟文化合作策進會期待，透過以球會友、球技切磋為台灣與港澳搭起友誼橋梁。

台港經濟文化合作策進會（策進會）26日晚透過新聞稿表示，策進會、大陸委員會（陸委會）合辦第1屆台港澳籃球邀請賽，今天在實踐大學體育館舉行，計有12支球隊參賽、較勁。

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策進會代理董事長王震緯表示，這是第1次舉辦籃球賽事，期望台灣、港澳透過以球會友、拉近距離；政府與策進會是在台灣的港澳人士可信賴夥伴，將會持續提供在台生活的必要協助。

陸委會港澳蒙藏處長兼策進會秘書長盧長水提到，策進會、陸委會每年舉辦多場活動，協助在台灣的港澳人士適應台灣生活，將於11月2至3日在台北華山文創園區舉辦第2屆｢好友港節｣香港市集活動，歡迎踴躍參加。（編輯：周慧盈）1131026