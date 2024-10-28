北京恒泰豐陷經營權爭議 新舊團隊接管破局

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（中央社記者呂佳蓉北京28日電）中國大陸華北地區鼎泰豐經營權之爭白熱化。北京巨人控股有限公司董事林禮宏今天到恒泰豐公司進行接管事宜，股東韓家宸方面認為，恒泰豐已依法解散清算，雙方接管破局。

北京鼎泰豐在今年8月底宣布10月底前結束華北14家門市（含廈門1家）的經營。北京恒泰豐唯一股東北京巨人公司22日在台北召開臨時股東會，宣布撤換恒泰豐董事長韓家宸職務，由林禮宏接任新任恒泰豐董事長，並稱將持續經營華北地區鼎泰豐餐廳。

林禮宏今天下午到北京恒泰豐公司進行接管程序，包含要求韓家宸方面交出恒泰豐公司的公章、財務專用章、公司營業執照等證件文件。隨後，林禮宏與韓家宸的團隊展開攻防，雙方在法律認定上各執一詞，未能對接管一事達成共識，最後交接破局。

北京恒泰豐公司常年法務顧問符霜葉表示，北京恒泰豐公司在9月20日已申請立案進入清算程序。由於北京恒泰豐公司是登記在北京的中國法人企業，根據法律與章程規定，所有投資糾紛適用「中華人民共和國」法律，而且要在中國法院進行解決。截至目前，北京恒泰豐董事長仍為韓家宸。

北京恒泰豐有限公司總經理楊炳坤表示，現在恒泰豐公司已進入清算階段，北京巨人母公司又成立新的董事要求續展鼎泰豐經營權，認為「這件事情是惡意的行為」。

他進一步指出，公司的營業執照在今年8月3日到期，當時在股東會要求續展未果，9月13日成立清算小組，公司進入清算階段。而母公司成立的新董事現要求續展，「這讓我們不知如何去處理後續的工作」，並且對現有員工、消費者與業主造成極大傷害，也傷害了鼎泰豐的品牌，是非常不誠信的行為。

林禮宏告訴媒體，新股東派來新的董事進行接管沒有什麼問題，都是合乎法規，現在是對方不接受。身為股東也擁有恒泰豐百分之百的權利，拿不到公章是一件莫名其妙的事情，因為後續要做任何事情需要公章。

北京巨人控股有限公司代理律師、北京市競天公誠律師事務所律師梁訊表示，後續會與股東做進一步的溝通與交流，決定下一步的策略。如果爭議無法解決，將由司法途徑來做最後決定。

經營中國華北地區鼎泰豐的北京恒泰豐餐飲由北京巨人公司百分之百持股，原由大成集團副董韓家宸、股市名人孫鐵漢及鼎泰豐董事長楊紀華各占1/3股權，目前孫鐵漢已買下楊紀華手中股權，躍為最大股東。

現今恒泰豐陷入新舊團隊之爭，也讓鼎泰豐能否持續在華北地區經營留下懸念。（編輯：張淑伶）1131028