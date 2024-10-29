北京恆泰豐接管破局 鼎泰豐華北市場去留成懸念

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉北京29日電）北京恆泰豐陷入經營權爭議，北京鼎泰豐恐將於10月底全數熄燈。股東韓家宸接受訪問時表示，深耕北京市場20多年的鼎泰豐要結束營業，員工碰到他常常掉眼淚，「我心裡很不捨」。

鼎泰豐在華北地區的品牌代理商恆泰豐出現經營權爭議，恆泰豐由北京巨人公司百分之百持股，巨人公司在22日召開臨時股東會，決定撤換恆泰豐董事長韓家宸職務，由林禮宏接任新任恆泰豐董事長，並稱將持續經營華北地區鼎泰豐餐廳。

不過，韓家宸方面認為，恆泰豐為中國公司，投資糾紛適用「中華人民共和國」法律。雙方團隊在28日接管不成，交接破局，鼎泰豐幾乎確定要先退出中國大陸華北市場。

韓家宸被問及深耕20年北京市場的鼎泰豐將熄燈時表示，他最近與恆泰豐總經理楊炳坤與員工共餐時，同事都非常感慨，但是他本人非常感動，很感謝員工20年來對鼎泰豐的支持。

韓家宸說，鼎泰豐是台灣之光也是中國之光，在全世界開了許多店家。中國大陸官員也對員工的去向很重視，但是公司都以最高規格的方式對待，沒有一名員工告公司，另外儲值卡的問題也都幫助消費者妥善解決，「這是我的驕傲」。

對於北京巨人董事林禮宏認為韓家宸帳目不清的問題，北京恆泰豐總經理楊炳坤表示，公司沒有帳目不清，並且每一年都有召開董事會，當時股東成員每年都有參加，所有財務報表都很清楚，大家也都同意簽字。

楊炳坤說，疫情期間，2020年至2022年北京鼎泰豐虧損人民幣4600萬元（下同，約新台幣2億700萬元），疫情的挑戰不僅僅是針對鼎泰豐，而是整個餐飲業，上海鼎泰豐方面也在同一時期虧損了5100萬。但是疫情解封後的2023年，北京鼎泰豐賺了849萬，盈利開始向好。

楊炳坤說明，現在恆泰豐已進入清算階段，北京巨人母公司又成立新的董事要求續展鼎泰豐經營權，認為「這件事情是惡意的行為」。

不過，林禮宏指出，「我們對財務報表有質疑，要求北京恆泰豐公司提出帳務，他們卻無法提出，這會讓股東有遐想。」

至於母公司為何又決定重新營業？林禮宏說明，當時韓單方面宣布華北14家店結束營業，新聞報導北京鼎泰豐虧損，「這些都不是我們樂意見到的，我們基本上還是希望告訴在台灣的股東和投資人，中國大陸目前經濟狀況其實還是好的。」

北京巨人控股公司代理律師梁訊補充說明，「盈虧都是正常的商業風險管理，我們要查的是透過恆泰豐出去的其他交易，我們認為不符合股東利益。」下一步將繼續與股東溝通與交流決定策略，如果爭議無法解決，只能走司法途徑。

北京鼎泰豐在10月31日全數結束營業，800名員工生計遭受波及，恆泰豐估計處理後續員工事宜等相關工作金額達4000多萬元。

北京恆泰豐的營業執照在今年8月3日到期，股東會在此前召開會議，但是對續展營業執照一事都未能達到共識。公司決定於今年10月31日陸續結束14間華北門市。（編輯：廖文綺）1131029