北京一小學發生隨機砍人事件 入夜警力部署維穩

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（中央社記者呂佳蓉北京28日電）北京中關村第三小學附近今天下午3時20分發生一起持刀傷人案件。中國社交媒體平台微博、百度、抖音等現均未能搜尋到相關事件照片與影片，僅有官方通報；晚間9時許，該小學附近路口已部署警車維穩。

據北京市公安局海淀分局通報，28日下午3時20分許，海淀區萬泉莊路和萬柳中路交叉口附近，發生一起持刀傷人案件，導致5名路人受傷，其中3名未成年人。犯罪嫌疑人50歲的唐姓男子被當場控制，傷者及時送醫治療，無生命危險。目前，案件正在進一步調查中。

記者晚間9時許在現場所見，事發地已大致清除完畢，但是校門口停有一輛公安執法廂型車，校園左右兩旁街道，即萬泉莊路與聖化寺路交叉口，以及萬泉莊路與萬柳中路交叉口都部署了警車。

現場未有聚集的民眾，不過能看到案發地點附近有民眾在交叉路口燒紙錢，目的為何則不清楚。

現今中國社交媒體平台微博、百度、抖音等都未能搜尋到相關照片與影片。根據海外平台Ｘ流傳的影片與照片顯示，事發後事發後一個孩子側躺在地，一名家長抱著另一個孩子跪地哭泣，兩個孩子身上與路口馬路上都有血跡；有現場民眾說，這個孩子也受傷了。

不遠處一名滿臉血污的中年男子被數人合力按壓在地。

中關村第三小學地處北京中關村科技園核心。中國今年已傳出多起隨機砍人事件，當中有數起是針對中小學生。（編輯：張淑伶）1131028