中國海警船連2天侵擾金門 4艘闖限制水域遭海巡驅離

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（中央社記者吳玟嶸金門29日電）中國海警船繼昨日航入金門水域，今天上午再度有4艘海警船航入限制水域，海巡派出4艘巡防艇驅離，全程約2小時，並呼籲停止類似破壞兩岸和平侵擾舉措。

海巡署金馬澎分署指出，今天上午8時許雷達偵獲中國海警船3艘自廈門航出，1艘自泉州圍頭往西南航行，4艘海警船接續在金門南方水域集結並抵近限制水域外界線，立即部署4艘巡防艇以1對1方式對應拒止進入。

海巡署指出，中國海警舷號「14512」、「14609」、「14603」、「14602」等4艘海警船編組，個別自金門復興嶼、翟山、料羅、北碇南方航入台灣水域。

海巡署4艘巡防艇依部署位置趨前對應，各艇全程以中、英文對海警船進行廣播，嚴正宣告執法立場，請其立即轉向離開，中國海警船在巡防艇併航監控及廣播驅離下，於中午11時航出，歷時約2小時。

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海巡署強調，中國海警船連續2日編隊越界，今年累計已達48次航入金馬水域。中國海警此舉已加劇兩岸隔閡，嚴重撕裂兩地人民情感，無益兩岸對等交流，且東北季風及颱風來襲，海象不佳，應以民命民產為優先考量，以負責態度，共同維護海上航行安全與交通秩序。

海巡署呼籲中方停止類似破壞兩岸和平侵擾舉措；將持續秉持不挑釁、不衝突、不迴避、不退讓、不畏懼原則，堅定不移維護海域安全與秩序，全心全力捍衛國家主權權利。（編輯：謝雅竹）1131029