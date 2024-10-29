遭控洩密 首次有韓國人因涉中國反間諜法被捕

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（中央社台北29日電）韓聯社、朝鮮日報等媒體今天報導，一名曾在中國半導體企業工作的韓國國民被控向韓國方面洩漏公司機密而被捕。這是首次有韓國人因涉嫌違反中國「反間諜法」被拘捕。

報導指出，這名韓國國民是三星電子晶片部門出身，自2016年起曾在3、4家中國晶片大廠工作，包括中國最大的記憶體企業長鑫儲存（CXMT）。合肥市國家安全局懷疑他在長鑫儲存工作期間向韓國洩漏晶片相關情報。

但這名韓國人士主張，他並沒有接觸中國晶片核心技術的權限。

2023年12月18日，合肥市國家安全局所屬調查官以間諜嫌疑將這名韓國人從家中帶走，並移至當地酒店隔離調查5個多月。這名韓國人士今年5月26日被拘留，目前關押在合肥拘留所。

他的家人說，這名韓國人士有糖尿病，在拘留所得不到治療藥物。

韓國駐中大使館有關人士表示，自1月得知此事後，正盡全力提供領事幫助。

針對此事，中國外交部發言人林劍今天在例行記者會上表示，該名韓國公民因涉嫌違反間諜罪被中國有關單位逮捕，相關內容已向韓國駐中大使館進行領事通報。

報導說，自2014年中國制定「反間諜法」至今，尚未有韓國人因該法受罰，這是首起旅中韓人因涉嫌違反反間諜法而被捕的案例。

報導分析，中國反間諜法修訂案模糊間諜行為的定義，將其從「竊取國家機密和情報的行為」變更為「提供關係國家安全和利益的文件」。若這名韓國人士被判刑，將成為首個因反間諜法受罰的韓國人。（編輯：謝怡璇/周慧盈）1131029