川普保護費論 國台辦：美國永遠奉行「美國優先」

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（中央社記者呂佳蓉北京30日電）美國共和黨總統候選人川普日前接受美媒訪問，指出如果中國「進入」台灣，他將對中國徵收額外關稅，並說台灣要美國保護應支付保護費。中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天回應，美國奉行的永遠是「美國優先」。

今年11月5日是美國總統大選，選舉結果將影響全世界。華爾街日報報導，川普（Donald Trump）說：「我會說：如果你進入台灣，我很抱歉這麼做，我將對你課徵150%到200%的關稅。」

另外，川普在接受全球最熱門podcast節目「喬羅根體驗」（The Joe Rogan Experience）訪問時再次提及，台灣若要美國保護，就應該支付保護費。

朱鳳蓮今天回應，美國究竟是想「保台」還是「害台」，相信大部分台灣民眾已經作出理智判斷，清楚知道美國奉行的永遠是「美國優先」，「台灣隨時可能從『棋子』變成『棄子』」。

美國國防安全合作署25日宣布最新對台軍售，總價為19.88億美元（約新台幣637.7億元），包括國家先進地對空防空飛彈系統（NASAMS）及相關設備，總價11.6億美元，以及AN/TPS-77、AN/TPS-78 雷達系統及相關設備，總價8.28億美元。

這是美國總統拜登（Joe Biden）任內第17度對台軍售。

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朱鳳蓮則表示，民進黨政府堅持台獨分裂立場，勾連外部勢力不斷進行謀獨挑釁，是台海陷入緊張動盪的根源。又批評美國打「台灣牌」，執意對台軍售、武裝台灣，堅決反對美國向台灣出售武器。

她表示，美方應採取切實舉措恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，將美國領導人「不支持台獨」的承諾體現在具體行動上，停止武裝台灣，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號。（編輯：謝怡璇）1131030