欲訪歐盟官員被捕 中國維權律師余文生夫婦再獲刑

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（中央社台北30日電）中國著名人權律師余文生及妻子許艷因試圖會見歐盟駐中代表團而於一年半前被捕，罪名是「尋釁滋事」和「煽動顛覆國家政權」罪，兩人昨天因此再獲刑。

綜合維權網、美國自由亞洲電台消息，蘇州中級人民法院29日上午對余文生及許艷的案件作出宣判。余文生被判刑3年，許艷1年9個月。

作為中國知名的人權律師，余文生曾代理「709案」，為被捕的維權律師發聲；並因積極倡導憲法改革而受到當局關注，於2018年1月被捕，判刑4年，直至2022年3月刑滿釋放。

一年後，余文生及許艷再次陷入司法困境。2023年4月，二人在前往面見歐盟駐中代表團時被警方攔截，之後在「尋釁滋事」和「煽動顛覆國家政權」罪名下被拘捕。

自由亞洲電台表示，余文生及許艷被刑拘後，余文生的律師多次申請會見，都遭拒絕。兩人的遭遇折射出中國當前嚴峻的維權環境，尤其是人權律師在依法代理案件時所面臨的巨大風險。

據報導，被捕以來，余文生一直羈押於蘇州市第一看守所，許艷則關押於蘇州市第四看守所。案件於8月30日開庭審理，歷經數月的法庭程序，最後於昨天宣判。

報導引述消息人士說，法院的裁決顯示，余文生的刑期至2026年4月12日，許艷的刑期至2025年1月13日。

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57歲的余文生雖因對人權與法治的堅持而屢遭中國當局打壓，但也因此贏得國際社會的廣泛認可，曾獲2018年法德人權法治獎等多個國際獎項。

42歲的許艷與余文生結婚以來，始終支持余文生的維權事業；2018年因余文生發表「修憲公民建議書」而遭北京警方以「妨害公務罪」刑拘，之後在「煽動顛覆國家政權」罪名下判刑4年；2022年刑滿釋放後繼續為余文生奔走呼籲，夫妻二人因持續的維權活動而成為北京打壓重點對象，頻繁遭到騷擾和監控。（編輯：周慧盈/張淑伶）1131030