余文生被控煽動顛覆案開庭 維權律師王宇被帶走

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（中央社台北28日電）據維權網報導，中國維權律師余文生被控煽動顛覆國家政權一案，今天在蘇州中級法院開庭。著名人權律師王宇今早抵達蘇州火車站，準備前往法院旁聽該案開庭時，在出站口被不明身份人士帶走後失聯。

去年4月13日，余文生夫婦在德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）訪中之際遭北京警方逮捕關押。余文生夫婦當時原定與歐盟駐中代表團與訪中外交官會面，卻突然被北京派出所傳喚，隨後遭「尋釁滋事罪」批捕；妻子許艷去年5月底被加控「煽動顛覆國家政權罪」。

據維權網今天報導，余文生夫婦被拘捕1年4個月後，於今、明兩天在蘇州中級人民法院開庭。有多達10名外交官前往蘇州圍觀。著名人權律師王宇原本也將趕赴現場旁聽開庭，卻在出站口被不明身份人士帶走後失聯。

王宇的丈夫包龍軍表示，王宇原請他人於車站接送她至法院，但抵達出站口時不見約定好的人到場，隨後有一名不明身分男子不讓她離開車站，之後就與妻子失去聯繫。

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余文生曾代理多位被捕的律師，2018年提議修憲和政治改革後被捕，因「煽動顛覆國家政權」罪名獲刑4年，2022年3月刑滿獲釋。2023年4月，余文生夫婦突然被北京派出所傳喚，隨後遭「尋釁滋事罪」批捕，後被追加「煽動顛覆國家政權」罪。

余文生一案受到歐盟高度關注。歐盟曾在聯合國人權理事會會議的聲明中列出包括余文生和許艷在內多名目前被關押在中國的維權人士，並要求官方立即無條件釋放相關人士。（編輯：謝怡璇/陳鎧妤）1130828