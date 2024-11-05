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共軍第二款匿蹤戰機殲35A 下週中國珠海航展亮相

2024/11/5 13:05（11/5 13:40 更新）
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中國空軍裝備部5日表示匿蹤戰機殲35A將在中國珠海航展亮相。（圖取自央視軍事微博weibo.com）
中國空軍裝備部5日表示匿蹤戰機殲35A將在中國珠海航展亮相。（圖取自央視軍事微博weibo.com）
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（中央社台北5日電）陸媒報導，中國空軍裝備部上校牛文博今天在北京的一場記者會上表示，匿蹤戰機殲35A將在12日至17日舉辦的中國珠海航展亮相。分析稱，這意味中國空軍將同時擁有兩款匿蹤戰機。

據央視新聞、第一財經等陸媒報導，中國空軍5日在北京的新聞發布會上，慶祝空軍成立75週年並介紹第15屆中國珠海航展相關訊息。

空軍裝備部上校牛文博表示，「第15屆中國航展期間，中型隱身多用途戰鬥機殲35A也將有機會與大家見面。」

央視新聞引述軍事專家李莉表示，此次公開殲35A，意味著中國空軍將同時擁有兩款匿蹤戰機——殲20和殲35A。這是繼美國空軍裝備戰機F-22和F-35後，全球第二個同時裝備兩款匿蹤戰機的國家。

香港01報導，殲35A屬於第5代戰機，在空軍此次公開殲35A之前，殲35已作為航艦載機多次亮相。

2024中國珠海航展，展期為11月12日至17日。此次航展還將展出紅19地空飛彈、新型察打一體無人機等新型裝備。（編輯：謝怡璇/陳鎧妤）1131105

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