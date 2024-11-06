川普一路領先 中國外交部：尊重美國人民選擇

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北6日電）美國共和黨總統候選人川普開票一路領先幾已篤定當選之際，中國外交部下午回應，美國總統選舉是美國的內政，中方尊重美國人民的選擇。針對川普揚言要提高對中國的關稅，則稱「不回答假設性問題」。

中國外交部6日下午舉行例行記者會之際，川普（Donald Trump）正在發表演說宣布勝選，外媒紛紛就美國大選提問。

據陸媒財聯社，日媒提問，這次美國大選的結果會如何影響到中方的外交政策或者中美關係？

中國外交部發言人毛寧回應稱：「我們對美國的政策是一以貫之的，我們將繼續按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則看待和處理中美關係。」

外媒記者提問：川普在美國大選中正逐漸取得優勢，此前，他宣稱要提高對中國的關稅。中方對此有何評論？

毛寧說：「美國的總統選舉是美國的內政，我們尊重美國人民的選擇。關於你提到的關稅，我們不回答假設性的問題。」

西班牙媒體提問：川普的勝利似乎已成定局，中方是否會向他致賀？

毛寧則表示，美國大選結果出爐之後、正式宣布之後，中方會按慣例處理有關事宜。（編輯：楊昇儒/謝怡璇）1131106