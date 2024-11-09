中國45兆元化債 法人：提振GDP及市場預期

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（中央社記者邱國強北京9日電）中國政府昨天推出總規模達人民幣10兆元（下同，約新台幣45兆元）的化債額度，引起各界關注。中國法人分析，每年增加2兆元的化債額度，可望使地方增加1兆元財政支出，進而帶動GDP提高0.76%。並將緩解流動性，有助於提振市場預期。

有法人並認為，這一舉措將使11至12月再度出現地方政府債券發行高峰。為配合這些債券的發行，中國人民銀行今年底前有可能再度調降存款準備金率0.5個百分點，進而向銀行體系釋放約1兆元的長期資金。

中國14屆全國人大常委會第12次會議通過議案，批准增加6兆元地方政府債務限額，用於置換現有隱形債務，並分於2024至2026年每年執行2兆元。

除前述6兆元外，中國財政部並宣布，自2024年起連續5年，每年從新增地方政府專項債券中安排8000億元，專門用於化債。連同前者，合計增加化債資源達10兆元，成為中國內外熱議焦點。

界面新聞報導，中國法人分析師指出，規劃10兆元地方政府專項債置換隱形債務「力度空前」。一方面反映中國中央政府化解地方債務風險，並推動經濟成長的決心；另一方面，大規模債務置換有利於降低地方政府債務的付息成本，緩解收支壓力，進而騰出空間發展經濟及保障民生。

銀河證券表示，地方隱形債務大部分集中在城投債務，從目前城投債務到期量來看，2022至2027年是債務集中到期還本高峰期，每年到期量均在2兆元以上。若對這一期間到期的債務進行置換，實際上可產生債務延期的作用，並增加地方政府可支配的財力。

銀河證券評估，依全國人大常委會通過的每年2兆元債務置換規模計算，預計每年可至少增加地方政府財政支出1兆元，這些資金無論直接用於民生相關的財政支出還是投資，都能帶動有效需求回升。而財政支出增加1兆元，預計至少可帶動GDP提高0.76%。

此外，這波化債可望緩解和改善流動性，有助於提振市場預期。除可化解地方政府的現有隱形債務，還可間接消化一部分積欠企業的欠款，有望帶動民間投資預期和增速回升。

東方金誠分析，中國財政部宣布將實施「更加給力的財政政策」，其中包括「積極利用可提升的赤字空間」。這意味著2025年的目標財政赤字率，將從今年的3.0%調高到至3.5%至4.0%左右，打開了「積極財政政策」的空間。

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此外，依官方規劃，2024至2026年每年將規劃2.8兆元的化債額，代表這段期間，地方政府每年可騰出2.8兆元的化債資金，用於「穩增長」和鞏固「三保」（保基本民生、保工資、保運轉支出），規模相當於2023年中國GDP總量的2.2%。

東方金誠評估，有鑑於此，中國今年底前有可能至少新發行1.6兆元專項債，用於置換到期隱形債務，將使11、12月再現地方政府債券發行高峰。為配合債券發行，中國央行今年底前可能再度調降存款準備金率0.5個百分點，進而向銀行體系釋放約1兆元的長期資金。（編輯：呂佳蓉）1131109