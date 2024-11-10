歐盟駐中大使：歐洲醫療器械商在中國受歧視

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（中央社台北10日電）歐盟駐中大使庹堯誨（Jorge Toledo Albinana）日前表示，歐洲醫療器械企業在中國市場似受到歧視，若情況屬實，歐盟會以同樣方式對待在歐洲的中國企業。

路透社報導，庹堯誨9日在上海出席中歐國際工商學院30週年慶祝活動時表示，他與在中國生產醫療器械的歐洲企業會面後得知，這些企業在公共採購方面受到不公平待遇。

庹堯誨表示，如果情況屬實，歐盟會以同樣方式對待在歐洲的中國企業。

他強調，歐盟並非想引起貿易戰，只是希望市場公開透明並有公平的競爭環境。

歐盟與中國之間的貿易摩擦今年以來加劇，歐盟對中國進口電動車展開反補貼調查後，北京也對歐洲進口豬肉、乳製品著手反傾銷或反補貼調查，並對白蘭地祭出高保證金措施。對於中國電動車最高至45.3%的新關稅 已於10月底生效。

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此外，歐盟4月對中國醫療器械採購市場展開調查，質疑中國政府在政策上不公平地優待本土製造商，嚴重削弱歐盟企業及產品進入中國醫療器械公共採購市場的機會。

對此，中國外交部發言人汪文斌當時反擊指出，歐盟頻繁動用經貿工具箱和貿易救濟措施，針對的是中國企業，損害的是歐盟形象，歐盟已一步步走向保護主義。中方敦促歐盟遵守世貿組織規則，停止以各種藉口無端打壓限制中國企業。（編輯：周慧盈/張淑伶）1131110