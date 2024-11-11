專家：2025年中國可望實施力度更大財政政策

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北11日電）中國官媒經濟日報今天引述專家說，中國明年有望實施力度更大的財政政策，特別是透過積極利用可提升的赤字空間，加力促進經濟回升趨好。

報導引述中國財政科學研究院院長楊志勇表示，加大逆週期調節力度是針對當前經濟形勢變化所作出的選擇，謀劃下一步的財政政策，必須順應經濟形勢的需要。

楊志勇指出，「與主要經濟體和新興市場經濟體的政府負債率相比，中國政府的負債水平算低的，這意味著中國政府負債仍有較大的提升空間。財政政策的執行效果與財政政策的空間需要算好帳」。

粵開證券首席經濟學家、研究院院長羅志恆也提到，中國財政政策的空間較大，從全國角度來看，債務風險可控，中央政府槓桿率偏低、舉債空間大，中央和地方加總後的全國政府負債率低於國際主要經濟體水準。

此外，羅志恆指出，中國擁有的國有資產資源較西方經濟體更多，相對來說能夠支持更大規模的債務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

除了積極利用可提升的赤字空間，中國財政部長藍佛安稍早前指出，下一步還將擴大專項債券發行規模；繼續發行超長期特別國債，支持國家重大戰略和重點領域安全能力建設；加大力度支持大規模設備更新，擴大消費品以舊換新的品種和規模；加大中央對地方轉移支付規模，加強對科技創新、民生等重點領域投入保障力度。

專家認為，擴大專項債券發行規模並拓寬投向領域，地方政府對專項債有更大的靈活使用度，有利於盡快形成實物工作量；明年繼續發行超長期特別國債並優化投向，可以更有力支持「兩重」（國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設）建設。（編輯：周慧盈/廖文綺）1131111