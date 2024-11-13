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國台辦：截至10月底 陸客赴金馬旅遊突破5千人

2024/11/13 11:45
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（中央社記者邱國強北京13日電）中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，截至10月31日，陸方出入境管理部門共受理大陸民眾申請赴金門、馬祖旅遊簽注5萬8735人，前往金門、馬祖旅遊人數為5074人，大陸居民赴金馬旅遊熱情較高。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，朱鳳蓮在回答媒體詢問時，作上述表示。

朱鳳蓮指出，據陸方出入境管理部門統計，截至10月31日，共受理大陸居民申請赴金門、馬祖旅遊簽注5萬8735人，其中申請赴金門5萬4319人，申請赴馬祖4416人。

她表示，截至10月31日，大陸居民前往金門、馬祖旅遊人數為5074人，其中赴金門旅遊4551人，赴馬祖旅遊523人。

朱鳳蓮提到，數據表明，大陸居民赴金門、馬祖旅遊熱情較高，希望他們能有好的旅遊體驗。陸方下一步將按照既定工作安排，繼續推進大陸居民赴台灣團體旅遊。

她並聲稱，希望「民進黨當局」正視台灣旅遊業界和基層民眾的呼聲和訴求，盡早撤除對兩岸人員往來的「阻撓禁限」。（編輯：陳鎧妤）1131113

朱鳳蓮
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