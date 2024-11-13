內政部聲請解散統促黨 國台辦：嚴厲譴責

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（中央社記者邱國強北京13日電）針對內政部將聲請憲法法庭解散統促黨，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天聲稱，「民進黨黨局」一再「打壓政治異己，採取各種手段肆意打壓和迫害『島內愛國統一力量』」，陸方對此予以嚴厲譴責。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，朱鳳蓮在回答台灣媒體詢問時，作上述表示。

朱鳳蓮首先宣稱，「主張祖國統一、反對台獨分裂和外來干涉『符合民族大義』，順應歷史大勢，是『正義之舉』」。

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她接著聲稱，「『民進黨當局』基於台獨本性，一再打壓政治異己，採取各種手段肆意打壓和迫害『島內愛國統一力量』，我們對此予以嚴厲譴責。台獨勢力的倒行逆施，必將受到歷史和人民的審判」。

內政部6日透過新聞稿表示，中華統一促進黨系統性、組織性在台發展組織，接受對岸資助介入選舉、破壞台灣治安及社會秩序、侵害人民身體自由及集會權利，顯有危害自由民主憲政秩序情形。因此將依政黨法查處，掌握事證後聲請憲法法庭解散統促黨。（編輯：呂佳蓉）1131113