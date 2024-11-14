呂禮詩喊「中國強」 陸委會：怎麼對得起國軍

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（中央社記者李雅雯台北14日電）前海軍艦長呂禮詩在中國大陸珠海航展受訪時說，要讓台灣觀眾知道「我們中國有多強」。陸委會表示，對於退役軍官發表這樣的言論感到遺憾，怎麼對得起昔日部屬、前線國軍。

大陸委員會（陸委會）14日下午召開例行記者會，副主委兼發言人梁文傑於會上做出上述表示。

梁文傑表示，對於呂禮詩的發言感到非常遺憾，退役軍官發表這樣的言論，怎麼對得起他們曾經帶領的部屬還有目前日夜在前線捍衛國家的國軍，政府的立場態度很清楚，不可能去讚揚、稱頌對岸的武力威脅，「我們只能夠更加團結」。

他指出，這次中國大陸國際航空航天博覽會（珠海航展）展出殲35、殲15T、鷹擊21型飛彈、紅旗19飛彈，這些都可能是對付台灣的武器，前海軍艦長竟然去稱讚對岸的強大，怎麼對得起他昔日帶過的弟兄。

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梁文傑說明，由於台灣是法治國家，呂禮詩為少校退役，依據目前的台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例），確實沒有辦法處罰他；但是呼籲社會，應該發揮輿論力量，這種行為是應該受到譴責的。

他提到，先前也多次譴責退役軍人蔣成龍利用「黃埔」名義赴陸參加活動，建議退輔會對於這些相關事件多加注意，因為這些人都是打著黃埔名號在做這些事情，「我們還是覺得很遺憾」。（編輯：謝怡璇）1131114