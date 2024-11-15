習近平視訊主持秘魯錢凱港開幕 挑戰美國影響力

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（中央社台北15日電）中國國家主席習近平已抵達秘魯首都利馬對秘魯進行國是訪問及出席APEC峰會，並與秘魯總統博魯阿爾特以視訊方式共同出席錢凱港（Chancay）開港儀式，被視為中國試圖打入美國的「後院」。

據央視新聞，習近平14日晚與博魯阿爾特在利馬總統府以視訊方式共同出席錢凱港開港儀式。習近平表示，中秘應共同運營好錢凱港，賦能中秘兩國在內的太平洋沿岸經濟體共同發展。

中國國家主席習近平（左）14日與秘魯總統博魯阿爾特（右）以視訊方式出席錢凱港開港儀式。（圖取自facebook.com/PresidenciaPeru）

報導表示，錢凱港地處南美洲太平洋沿岸，距秘魯首都利馬約80公里，是中秘共建「 一帶一路 一帶一路在其他國家進行的如何了？ 中國「一帶一路」計畫標榜將對沿線國家投資9000億美元，試圖讓菲律賓、越南等國彈性調整南海戰略，以爭取中方資金發展經濟。然而一帶一路發展至今，紐時就直指中國藉「一帶一路」的全球投資與貸款計畫，設下債務陷阱令一些國家上鉤。

斯里蘭卡：中國在斯里蘭卡投資工業區、提供2億5300萬美元資金協助建造機場、並在赫班托達港上也投資15億美元。眾多的基礎建設讓斯里蘭卡積欠中國數十億美元的債務。2017年12月斯里蘭卡用赫班托達港99年的承租權以換取中國免除11億債務，中國成功在印度洋拿下控制點。

馬爾地夫：馬爾地夫接受中國援助興建部分關鍵基礎設施，卻因此債台高築，讓中國成為主要債權人。未來若無法償還債務，中國可透過要求股權一步步掌握馬爾地夫資產。

尼泊爾：尼泊爾原是中國推動「一帶一路」其中一個主要結盟國家，但卻已一連收回2個與中國企業合作開發案，並改採全球招標。

馬來西亞：前任馬來西亞首相納吉因涉嫌貪汙被捕後，所有中資項目都在重審，首相馬哈地上任後，擬推翻多項前任首相核定的建設，其中包括價值140億美元、已經動工的東海岸鐵路，其85%資金來自中國國有的中國進出口銀行；並取消中國承建、由吉隆坡到新加坡的新隆高鐵計畫。

泰國：泰中鐵路目前工程進度延宕，全長253公里的第一期工程原預計2021年通車，但據泰國媒體報導，2018年3月底僅完成試驗路段（長約3.5公里）7%的路基工程。

印尼：被視為「一帶一路」在印尼的指標、連接雅加達與萬隆的高速鐵路，原定2019年完工，因徵地、資金等問題延期。業者表示，預料2023年10月可如期營運。

菲律賓：除了大馬尼拉巴石河上的2座橋樑已經動工之外，其餘中菲簽署的基礎設施等多項合作，仍是空中畫餅，這2座橋樑是否為「一帶一路」的項目，也並不明確。2023年1月，中菲發表聯合聲明，稱雙方願持續深化共建「一帶一路」倡議。

義大利：前總理孔蒂2019年簽署協議後，義大利遭到華府和布魯塞爾批評。這項合約於2024年初期滿時，羅馬繼續參與計畫的可能性極低。 看更多 關閉 」的重要項目，南美首個智慧港口。建成後，錢凱港將成為拉美地區新的樞紐港和太平洋門戶港，一期工程將秘魯到中國的海運時間縮短至23天，每年可為秘魯帶來45億美元收入，創造8000多個直接就業職位。

外媒此前報導，中國在秘魯興建錢凱港，可望加速亞洲和南美間貨貿，縮短運貨時間，也可為中國電動車和其他外銷品打開新市場，中國已是南美大部分國家的最大貿易夥伴。

據中國外交部，習近平14日抵達秘魯利馬卡亞俄空軍基地發表書面講話，指秘魯是最早與中國建交的拉美國家之一，中國連續10年成為秘魯最大貿易夥伴和最大出口市場，兩國礦業、基礎設施建設等領域重大合作項目穩步推進。

習近平表示，將與秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）舉行舉行會談，就中秘關係、各領域務實合作以及共同關心的國際和地區問題深入交換意見。他相信，在雙方共同努力下，這次訪問將引領中秘全面戰略夥伴關係再上新台階，推動兩國各領域務實合作取得更多新成果。（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1131115