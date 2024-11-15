秘魯中資港口啟用 美國提醒拉美警惕中國投資

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（中央社利馬14日綜合外電報導）在中國國家主席習近平為秘魯一座中國出資建造的大型港口揭幕之際，美國今天呼籲拉丁美洲國家對中國投資保持警惕。

法新社報導，習近平與美國總統拜登在秘魯出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會，兩人預計16日在利馬會面；在美國總統當選人川普明年1月重返白宮之前，這可能是拜登與習近平最後一次會晤。

同時，習近平為中國在南美洲出資建造的第一座港口揭幕，地點位於利馬北方的錢凱（Chancay），耗資35億美元，將成未來區域貿易樞紐。這座港口可讓南美洲國家與亞洲貿易時，得以繞過墨西哥與美國的港口。

美國國務院負責西半球事務的助理國務卿尼科爾斯（Brian Nichols）說：「我們認為重要的是（西）半球各國確保中華人民共和國的經濟活動尊重各地法律，並保障人權和環境保護。」

尼科爾斯提到美國與秘魯的長年關係時說：「我們將專注建立這些關係，確保秘魯人理解未來與其他一些投資者打交道的複雜性。」

他說，美國近期也為秘魯提供了支持，包括捐贈火車給利馬市、由美國國家航空暨太空總署（NASA）主導的太空合作，以及捐贈9架黑鷹直升機（Black Hawk）協助警方打擊跨國犯罪。

美國國務院主管東亞事務的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）說，美國帶著「積極政策」前來，並未試圖強迫其他國家在對立的兩大強權中擇一。

康達告訴記者：「我們確實想確保各國有選擇權，且能不受脅迫、自由地做出選擇。」

美國兩百年來一直將拉丁美洲視為自己的利益範圍，但也面臨日益增加的全球競爭，尤其是在經濟領域遭逢來自中國的競爭。

美國決策者經常強調與中國計畫有關的債務，和中國在規模龐大的建設計畫中聘用自己的勞工。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1131115