中國10月規模以上工業企業增加值5.3% 低於市場預期

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（中央社記者吳柏緯上海15日電）中國國家統計局今天發布10月相關經濟數據，規模以上工業增加值年增5.3%，低於市場預期5.6%，但消費增長4.8%則高於預期，並創下8個月以來新高。

中國國務院新聞辦公室上午舉行新聞發布會，由中國國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司負責人付淩暉說明今年10月的國民經濟運行情況。

據國新辦官網的文字實錄，付淩暉指出今年10月的國民經濟運行穩中有進，主要經濟指標回升明顯，工業生產情勢穩定，裝備製造業和高技術製造業成長較快；服務業生產指數明顯加快，現代服務業發展較好。

他說，今年10月，製造業採購經理人指數（PMI）為50.1%，比上月上升0.3個百分點。全國規模以上工業增加值年增5.3%，比上月下降0.1個百分點。以類別分析，採礦業增加值年增4.6%，製造業成長5.4%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業成長5.4%。裝備製造業增加值年增6.6%，高技術製造業增加值年增9.4%。今年前10個月，全國規模以上工業增加值年增5.8%。

在服務業領域，今年10月全國服務業生產指數年增6.3%，比9月上升1.2個百分點。分行業看，金融業，資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業，租賃和商務服務業生產指數年增值分別為10.2%、9.5%、8.8%。前10個月，全國服務業生產指數年增5%，比前9個月上升0.1個百分點。

付淩暉提到，10月的市場銷售回升速度快，特別是以舊換新相關商品的銷售明顯加快，社會消費品零售總額約4.53兆元（下同，約新台幣20.3兆元），年增4.8%，比上個月增加1.6個百分點。

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對於就業情形，付淩暉說就業形勢總體穩定，城鎮調查失業率下降。今年前10個月，全國城鎮調查失業率平均值為5.1%，比去年同期下降0.2個百分點。10月的全國城鎮調查失業率為5%，比上個月下降0.1個百分點。

他強調，總體而言，10月隨著存量政策加快落實以及增量政策推出，國民經濟運行穩中有進，主要指標明顯回升，積極因素累積增多。但也要看到，外部環境更趨複雜嚴峻，中國國內有效需求偏弱，經濟持續回升基礎仍待鞏固。（編輯：陳鎧妤）1131115