前美國駐中大使：不排除川普在台灣議題與北京做交易

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（中央社台北16日電）前美國駐中國大使包可士（Max Baucus）日前表示，美國候任總統川普是一個交易者，不排除他會與北京在台灣議題上達成某種協議。

據港媒01，包可士15日出席「香港中美論壇2024」並發表演講。他形容共和黨籍的川普（Donald Trump）絕對會對中美關係造成一定影響，但川普「熱衷與中國達成協議」。

包可士曾於歐巴馬政府任內擔任美國駐中國大使，促成中美解除許多貿易壁壘、推動雙邊貿易大幅增長，被視為中美關係領域的領軍人物。前美國亞太副助卿華自強（Rick Waters）、前中國駐美大使崔天凱也出席論壇，針對美國大選後的中美關係走向進行交流。

報導引述包可士指出，在中國問題上，川普新一屆政府不少內閣提名人選皆是鷹派，例如獲任命為國務卿的盧比歐（Marco Rubio），但是「川普是一個交易者（dealmaker），喜歡在外交事上達成協議，或許能促成俄烏之間的協議，也不排除他會與中國在台灣問題上達成某種協議」。

包可士進一步分析，「大家都說在華盛頓唯一的兩黨共識，就是對中國強硬」。川普若是決定與中方達成決定性協議，勢必需要動用大量政治資本。

華自強也認同川普是個「交易者」，在中美關係議題上能夠保持靈活性；但中美目前陷入結構性競爭狀態，在經濟、安全等領域無可避免趨向互相對抗，再加上各自的外交機構皆欠缺推動彼此「和平共存」的計畫、想法，即使兩國元首有意達成協議，也沒有足夠的專業官僚從旁輔助。

華自強表示，「我們也許可以達成協議，但不會馬上發生，需要經過一段時間的試探與較量」。

此外，崔天凱表示，目前雖難以預測川普上台後將造成什麼影響，但中美關係的重點是「到底中國與美國是競爭對手還是合作夥伴」。他希望新一屆川普政府能明確表態，而中方觀點一直是「合作帶來雙贏，競爭帶來雙輸」。

就中長期來說，崔天凱指出，面對川普政府，中國會表明將捍衛自身正當權益，「也不會在國內政治體制、台灣問題等核心利益上讓步」。

至於中美能否達成任何合作協議，崔天凱稱將取決雙方如何看待特定議題的代價。他相信中美還是可以在某些「大局」達成協議，包括氣候議題、科技領域等宏觀問題。（編輯：周慧盈/呂佳蓉）1131116