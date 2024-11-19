中國無差別暴力事件 經濟惡化高壓控制埋禍根

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（中央社記者李雅雯台北19日電）中國發生數起無差別暴力攻擊事件。學者剖析，中國經濟條件惡化，加上社會高壓控制，底層民眾不滿情緒難緩解；北京力求防堵誘發更大民怨或抗議可能性，恐將更緊縮訊息流通。

中央研究院社會學研究所研究員林宗弘對中央社剖析，目前中國經濟狀況惡化，底層民眾的生活或身心狀況也有惡化情形，中國社會最近發生數起無差別、反社會暴力攻擊事件，這與經濟狀況惡化有直接相關。

林宗弘提到，若是一般比較民主、開放的社會，大多會有宗教、社工或民間團體等資源，在經濟條件惡化情況下，可以提供民眾一個情緒出口、心靈寄託，這些動作可以減少無差別暴力攻擊事件發生的機會。

「由於中國社會由上而下政治控制，很多宗教或民間團體是不能活動的」，林宗弘說，中國對於社會高壓控制切斷了很多人與人間的聯繫，也使得身心狀況較不好的民眾，喪失了社會支持、民間團體協助等機會，這會使無差別暴力攻擊事件更容易爆發出來。

林宗弘認為外界對於發生於中國的無差別暴力攻擊事件可得知的將愈來愈少。他說，中國官方擔憂無差別暴力攻擊事件發生後，可能會引發民眾更大的不滿，導致一波波群眾活動，於是要在前段執行訊息高壓控管。

他舉例，烏魯木齊一個大火案件，引發了另一地白紙抗議，後者是官方非常不願意見到的。

林宗弘指出，中國官方擔憂，民眾對於無差別暴力攻擊事件受害者的致哀、哀悼，恐轉成為要求地方、中央政府拿出更多資源協助底層民眾的群體訴求，為防止類似憂慮的發生，中國官方恐將更加緊縮訊息流通。

中華亞太菁英交流協會成員王智盛對中央社表示，中國社會現正處於一個壓力鍋狀態，由於政府長期嚴格監管控制，民眾缺乏可以對於社會治理宣洩不滿的有效管道，所以採取無差別暴力攻擊手段做為控訴方式。

王智盛提到，中國社會過往用「躺平」做為無聲的抗議，現在則是採取無差別暴力攻擊展現對於體制的不滿；從廣東珠海開車衝撞人群到江蘇宜興校園砍殺等事件，從現有媒體訊息來看，可以看到問題都是多重交錯的，不是僅僅單一面向的。

王智盛指出，目前的中國社會治理千瘡百孔，發生一起無差別暴力攻擊事件，很可能會再有另一起；中國官方這次封鎖、控管消息看起來有些短暫性的破洞，恐有仿效效應出現，尤其目前中國社會處於壓力鍋快要爆炸的狀況。

中國發生數起無差別攻擊暴力事件。

廣東珠海11日發生男子駕車衝撞珠海市體育中心戶外運動場群眾事件，公安對外宣布釀35死、多人受傷；江蘇宜興無錫工藝職業技術學院學生返校砍殺，犯案動機疑對未拿到畢業證書、實習報酬等不滿，公安通報8死、17人受傷。（編輯：周慧盈）1131119