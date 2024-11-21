習近平到訪 中國放貸巴西銀行225億供人民幣貸款

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（中央社記者邱國強北京21日電）中國國家主席習近平訪問巴西，兩國20日一舉簽署37項合作協議。路透社報導，其中包括中國國家開發銀行將向巴西國家社會經濟發展銀行（BNDES）放貸人民幣50億元（約新台幣225億元），成為BNDES首次從事的外匯業務。

近年來，中國力圖在國際上推動人民幣替代美元交易。根據報導，BNDES總裁梅卡但特（Aloizio Mercadante）對這項協議表示，該行正持續拓展國際業務，以實現巴西的融資多元化及提振貸款規模。而人民幣貸款將為巴西企業家尤其是出口商，提供「天然的匯率保障」。

BNDES是巴西國營的開發銀行。報導指出，BNDES針對這項與中國國開行簽署的協議發表聲明，指這項貸款協議為期3年，將讓該行在不同領域項目提供人民幣信用貸款。而這項貸款協議象徵中國和巴西之間的合作正不斷加強。

中巴這兩家國有開發銀行簽署貸款協議，被外界視為兩國擴大美元替代貨幣交易的第一步。而擴大美元替代貨幣交易的規模，也是金磚國家去年擴大會員國規模以來，成員國所討論的重點目標。

報導指出，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）一直大力支持金磚國家之間使用美元替代貨幣交易。在上次金磚國家峰會上，魯拉強調迫切需要各國之間交易的替代貨幣。

隨著巴西2025年將接任金磚國家輪值主席國，使用美元替代貨幣交易將是金磚國家未來幾個月的討論重點之一。（編輯：廖文綺）1131121