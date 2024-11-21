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中國無差別傷人頻傳 光憑警方通報難掩民間不滿

2024/11/21 12:30
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（中央社記者邱國強北京21日電）中國無差別傷人事件 頻傳，警方事後也許會發布同為藍底白字的通報，但能否清楚交代案情不無疑問。美媒評論表示，在資訊封鎖下，警方通報成為全案的唯一資訊來源，形成官方對輿論的壟斷，但這無法安撫民眾的不滿情緒。

在這一氛圍下，河北保定及浙江杭州20日相繼發生女子駕車來回輾壓1名路人致死，以及大學宿舍男生因細故砍殺他人、死傷情況不明的案件。其中，保定市徐水區警方對輾壓案發布通報，僅指當地發生「刑事案件」，涉案的32歲田姓女子事後自首，隻字未提駕車輾壓；至於杭州警方，到目前為止並未通報砍殺案。

美國之音（VOA）中文網今天以「『獻忠』式攻擊一起接著一起，藍底白字的官方通報無法安撫中國民眾的不滿」為題報導，接連發生的珠海體育中心衝撞案、無錫校園持刀殺人案、湖南常德衝撞小學案等3案，雖然警方都有通報，但在中國網路上，與這3案有關的討論遭到了嚴格審查。

根據報導及記者實測，在新浪微博及微信上，與上述3起案件有關的話題，絕大多數遭到封殺，以案件內容為關鍵字的搜索都無法顯示。而涉及相關內容的貼文，除原文轉貼官媒報導、官方闢謠及警方通報者外，也被刪除殆盡，僅剩下少部分微信群組仍有零星流傳。

同時，儘管中共總書記習近平針對珠海衝撞案下達指示，但中國大小媒體並沒有對這三起案件進行追蹤報導。於是，來自案發地警方、格式統一的「藍底白字」警情通報，成為中國大公眾了解事件進展和細節的唯一來源。

但報導直指，這些警方通報的內容有時也模糊不清。像是常德市警方對駕車衝撞小學案的通報，就沒有提到具體的受傷人數。而昨天發生在保定市徐水區的女子駕車輾壓致死案，警方通報便隻字未提駕車輾壓，僅含糊提到「刑事案件」。

調查新聞被普遍視為揭露現代社會弊病的有效管道之一。但報導指出，近年來調查新聞在中國受到的官方打壓不斷加劇，處境愈發艱難。以至於許多公眾事件，官方通報成了最權威、也常是唯一的資訊來源，但也被視為官方壟斷輿論的體現。

有中國民眾就在微博上語帶諷刺地表示，「『藍底白字』的真意就是你能怎樣？你想怎樣？你敢怎樣？」。

報導指出，中國媒體人彭遠文1月間曾發表文章，將中國官方對公共事件的資訊壟斷，稱為「通報時代」，這導致大量中國民眾如今在得知某個事件發生後，會自動地等待官方的說法。而在相當一部分民眾的眼裡，「通報」即為事實，而「通報時代」，就是一個「公權大幅擴張，媒體同步萎縮的過程」。

以珠海衝撞案為例，英國廣播公司（BBC）、日本TBS、路透社及法新社記者前往採訪時，都遭到了現場安全人員或身分不明者的阻攔。其中，TBS記者室谷陽太更被帶往當地派出所，在被迫刪除所拍攝的影像後才獲釋。

中國媒體人、前新京報、南方週末記者褚朝新日前在微信發表文章指出，社會的穩定、人心的平靜從容，從來不是靠「製造資訊真空」可以實現的。

褚朝新並呼籲，有關部門迅速查明真相、及時發布訊息；同時讓媒體深入採訪、真實報導，「讓緊繃的人群放鬆下來，讓高壓的氛圍輕鬆下來」，讓越來越多人透過更多的資訊獲取慢慢找回安全感。然而，這篇文章如今已被刪除。（編輯：周慧盈）1131121

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