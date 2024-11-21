習近平會魯拉 中巴關係提升為「命運共同體」

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（中央社台北21日電）中國官媒央視報導，中國國家主席習近平當地時間20日上午與巴西總統魯拉舉行會談。兩國元首宣布，將中巴關係定位提升為攜手構建更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同體。

在巴西里約熱內盧舉行的20國集團（G20）峰會於19日結束，習近平當天下午抵達巴西利亞，開始對巴西進行國是訪問。魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）與習近平20日於總統官邸舉行會談。

據央視新聞，習近平表示，中巴關係處於歷史最好時期，「今天，我願同總統先生共同宣布，將中巴關係定位提升為攜手構建更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同體，同時將共建『一帶一路』倡議同巴西發展戰略對接」。中方願與巴西做相互成就的「黃金搭檔」，朝著構建人類命運共同體的目標邁進。

路透社引述詹姆斯敦基金會中國研究副研究員張崑陽表示，強調「命運共同體」突顯了巴西的戰略重要性，「它既是南半球的主要代言人，也是確保中國長期經濟和糧食安全的重要合作夥伴」。

中國是巴西最大的貿易夥伴。2023年巴西對中國出口打破歷史紀錄，達1040億美元，進口531.75億美元。

另據路透社報導，魯拉說，中國和巴西簽署了近40項合作協議，涵蓋農業、太陽能、通訊和核能等領域，強化雙方每年超過1500億美元雙邊貿易的關係。巴西農業部指出，與中國的新貿易協議將為巴西的高粱、新鮮葡萄、芝麻和魚粉開啟市場，預計將帶來4.5億美元的出口潛力。

據央視新聞，魯拉還表示，巴方反對「新冷戰」，主張推進世界多極化和基於平等和相互尊重的全球夥伴關係，願與中方繼續深化在聯合國、金磚國家、20國集團等多邊框架內溝通協作，提升全球南方在全球治理中的話語權和影響力。

會談後，雙方共同見證簽署兩國關於共建一帶一路倡議與「加速增長計劃」、「巴西新工業計劃」、「生態轉型計劃」、「南美一體化路線計劃」對接的合作規劃。（編輯：廖文綺/周慧盈）1131121