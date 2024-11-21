應對川普關稅戰 中國發布促外貿穩增長通知

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北21日電）川普贏得美國總統大選後，中國商務部今天發布「關於印發促進外貿穩定增長若干政策措施的通知」，指出要指導和幫助企業積極應對國外不合理貿易限制措施，為出口營造良好外部環境。

川普（Donald Trump）在競選期間曾說將對自中國進口的商品徵收60%或更高的關稅，同時也對其他國家商品徵收10%的關稅。

中國商務部今天發布「關於印發促進外貿穩定增長若干政策措施的通知」（下稱「通知」），內容共有9條。當中提到，要支持企業開拓多元市場，鼓勵保險公司加大對專精特新「小巨人」、「隱形冠軍」等企業的承保支持力度。

通知要求，中國進出口銀行要加強外貿領域信貸投放，更好適應不同類型外貿企業融資需求。鼓勵金融機構按照市場化、法治化原則，對中小微外貿企業加大融資支持力度。

通知也提到，要優化跨境貿易結算。鼓勵金融機構為外貿企業提供更多匯率風險管理產品，幫助企業提升匯率風險管理水平。促進跨境電商發展，支持有條件的地方探索建設跨境電商服務平台，為企業提供海外法務、稅務資源等對接服務。

通知也提到，要支持特色農產品等商品出口，支持關鍵設備、能源資源等產品進口。完善再生銅鋁原料等產品進口政策，擴大再生資源進口。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

通知說，推動綠色貿易、邊民互市貿易、保稅維修創新發展。吸引和便利商務人員跨境往來，穩妥推進與更多國家商簽互免簽證協定，有序擴大到訪中國單方面免簽政策適用國家範圍，擴大過境免簽政策實施區域、延長可停留時間。支持重點貿易夥伴商務人員到訪中國。

通知表示，要提升外貿海運保障能力，加強外貿企業用工服務。支持外貿企業與航運企業加強戰略合作。將重點外貿企業納入企業用工服務保障範圍。（編輯：呂佳蓉/張淑伶）1131121