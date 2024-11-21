因應川普關稅大棒 李強傳將會晤外企高層

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北21日電）美國總統當選人川普競選期間揚言將對所有中國商品加徵60%的關稅，面對可能將至的關稅大棒，中國國務院總理李強據報近日內將與外企高層會面。這是川普當選後李強首度會晤外企高管。

綜合新加坡聯合早報、香港經濟日報今天報導，李強預計於25日中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）舉行前與外國企業高層會面。

報導引述知情人士說，李強將向一群商界人士發表談話，並分別聽取力拓股份有限公司（Rio Tinto）、康寧股份有限公司（Corning）和正大集團（CP Group）等全球企業高管的意見。

知情人士透露，相關討論將涵蓋供應鏈、經貿流向等議題。會議由中國國際貿易促進委員會主辦。

報導說，針對川普表示將對所有中國進口商品加徵60%關稅，全球商界都在為此提早作準備。這樣的關稅水準將大幅削減世界兩大經濟體的貿易量。中國目前已面臨經濟放緩、通貨緊縮和外資消減的壓力，上述舉措將加重中國的負擔。

第二屆鏈博會將於26至30日在北京舉行。李強去年曾出席首屆鏈博會並發表了主旨演講。

李強上次與外企高管會面是在本月上旬的中國國際進口博覽會（進博會），而據報即將於鏈博會與外企高管進行的會晤將是川普當選後李強與外企高管的首次交流。（編輯：周慧盈/張淑伶）1131121