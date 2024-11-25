單方面恢復日人短期入境免簽 北京：盼日方相向而行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北25日電）中國近日宣布擴大免簽國家範圍，自本月30日至明年12月31日，對日本等多國持普通護照人士試行免簽政策。中國外交部今天表示，盼日方相向而行，共同努力提升兩國人員往來便利化。

綜合澎拜等陸媒報導，有日媒下午在中國外交部例行記者會針對北京上週宣布對日試行單方面30天免簽政策提問，「中國的立場是希望共同提升雙方人員往來便利化水平，要求雙方面的免簽措施。這樣的態度變化是出於什麼原因？」

中國外交部發言人毛寧回應表示，中國政府始終高度重視便利中外人員往來，「我們當然希望日方同我們相向而行，共同努力提升兩國人員往來便利化的水平」。

另據日本經濟新聞今天報導，中國基於「互惠主義」一直要求日方放寬中國人簽證條件，但是日本目前不接受互免簽證，而在COVID-19疫情前也僅是中國對日本單方面免簽，日本很難全面接受中國要求。

不過，報導說，鑑於中國方面的舉措，日本正在推進商討放寬對中國人入境簽證，包括申請手續簡化等。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1131125