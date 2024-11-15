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中國海警：中方監管下 菲船14日補給仁愛暗沙軍艦

2024/11/15 10:11
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（中央社記者邱國強北京15日電）中國海警局發言人劉德軍今天聲稱，經中方「允許」，菲律賓14日派遣1艘民用船隻對擱淺在仁愛暗沙的菲國軍艦運送生活物資，中國海警並對這艘菲律賓船隻「詢問確認並全程監管」。

央視新聞報導，劉德軍仍採中方一貫說辭，以「非法坐灘」形容這艘擱淺在仁愛暗沙的菲律賓軍艦。

劉德軍並宣稱，希望菲方信守承諾，與中方相向而行，共同管控好海上局勢。中國海警將持續「依法」在包括仁愛暗沙在內的南沙群島及其附近海域，開展「維權執法活動」。

中菲南海主權爭議未息，近來對峙再度升高。菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）8日簽署「菲律賓海域法」和「菲律賓群島海道法」，指新法凸顯菲律賓保護海洋資源的決心，也讓菲律賓的國內法與國際法一致化，引起中國強烈不滿。

同日，中國外交部發言人毛寧在例行記者會說，該部已為此召見菲律賓駐中大使提出嚴正交涉，並指「菲律賓海域法」將黃岩島和南沙群島大部分島礁及海域非法納入菲方海洋區域，「嚴重侵犯中國在南海的領土主權和海洋權益，中方強烈譴責，堅決反對」。

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10日，中國政府公布黃岩島周邊16個經緯度座標，宣稱黃岩島的領海基線就是這些座標之間的直線連線。中國外交部同日並聲稱，劃定並公布黃岩島領海基線，是「中國政府依法加強海洋管理的正常舉措」。

13日，中共解放軍南部戰區組織海空兵力，在黃岩島「領海、領空」及周邊區域戰備警巡，並指這是南部戰區部隊「依法開展的巡邏警戒活動」；14日，中國海警接著在黃岩島「領海」及周邊區域執法巡查，並指這是「依法開展的維權巡航活動」。（編輯：呂佳蓉）1131115

劉德軍
釣魚台海域爭端 中國海警：對日「鶴丸」號警告驅離中國海警4艦艇編隊圍台巡航 宣稱按一中原則行動
毛寧
菲律賓頒布海域法 中國海空軍赴黃岩島戰備警巡菲律賓頒布海域法後 中國公布黃岩島領海基線
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