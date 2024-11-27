會見李顯龍 習近平：要抵制集團對立

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（中央社台北27日電）新華社報導，中國國家主席習近平昨天在北京會見了近日到訪的新加坡前總理李顯龍。雙方論及中美關係，習近平並表示要抵制集團對立、分裂對抗，建構亞洲命運共同體。

李顯龍於24至29日訪問中國，習近平26日下午在釣魚台國賓館會見首次以國務資政身分訪中的李顯龍時做了上述表示。

習近平指出，當今世界正經歷百年未有之大變局。面對風險和挑戰，任何國家都不可能獨善其身，堅持團結合作、開放包容才是人間正道，「中方願同新方一道，踐行真正的多邊主義，順應經濟全球化潮流，維護國際公平正義，抵制集團對立、分裂對抗，構建亞洲命運共同體」。

習近平說，歡迎新加坡繼續做為對中合作的先行者，用好中新雙邊合作機制會議平台，高水準運營好重大合作項目，把握數位化、綠色化發展機遇，續寫新時代中新合作新篇章。

雙方還就中美關係、地區形勢等共同關心的重大問題交換了意見。

報導並引述李顯龍表示，中國已經找到了成功的現代化發展道路，新加坡對中國的未來充滿信心，相信中國將保持發展繁榮，為世界的和平和發展作出更大貢獻。

李顯龍進一步指出，將繼續致力於深化與中國的合作，積極參與中國式現代化進程。在當前複雜的國際形勢下，各國應該秉持長遠眼光，堅持多邊主義，致力於團結合作，共同因應風險挑戰。

李顯龍今年5月卸任總理，交棒現任總理黃循財。這是他首次以國務資政的身分訪問中國。（編輯：廖文綺/周慧盈）1131127