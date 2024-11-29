川普2.0 北京學者：不排除改變對台戰略模糊策略

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（中央社記者李雅雯台北29日電）北京大學國際關係學院教授賈慶國今天在一場國際研討會表示，共和黨川普重返白宮，對於中國來說是「挑戰遠遠大於機遇」；不排除川普在台海議題上，改變對台戰略模糊策略。

文化大學國家發展與中國大陸研究所、中央研究院政治學研究所、政治大學東亞研究所、台灣大學政治學系29日在文化大學建國校區召開「習近平主政下中國式社會主義現代化的意涵與前景」國際研討會，賈慶國透過視訊與會。

賈慶國以「美國總統大選後的美中情勢」做為主講題目。他說，川普（Donald Trump）重返白宮，對於中國來說是挑戰遠遠大於機遇；川普競選期間提過要對中國加徵關稅，由於美國自身的經濟問題，其對於中國施壓力道會進一步地加大，美國現在已經不談自由貿易，談的是貿易保護主義。

賈慶國提到，川普政府恐對中國高科技產品出口實行「大院高牆」政策，這與拜登（Joe Biden）政府小院高牆策略有別，川普還會施加其他國家壓力，限制這些國家與中國的科技、技術合作；推估其還會打壓孔子學院、不發給共產黨員與其家屬簽證、限制留學和學術交流等中美人員來往、交流。

在台海議題上，賈慶國認為，川普應會採取具體行動，例如提高台美來往層級，派出國務卿、國防部長或中情局長訪台，或是改變台灣駐美代表處地位，將其變成一個實質性外交機構，還會加大對台軍售力道，最後改變對台戰略模糊策略，這些可能性都不能排除。

他提到，在美國對外關係上，川普會用單邊主義做法，這可以減輕美國結合盟友為中國帶來的壓力；不過另一方面來說，美國也少了盟友對其牽制的力量，可能使得美國對抗中國的動作更加地肆無忌憚。

中國在這些情勢中有挑戰也有機遇。賈慶國說，中美貿易量大，美國通貨膨脹問題嚴重，這些狀況限制了美國對中國大幅提高關稅的可能性，所以在對中國加徵60%關稅、取消中國「永久正常貿易關係」（permanent normal trade relations，PNTR）地位等做法，較多的是為了取得談判籌碼，中美雙方還是有可能達成某種妥協方案。

他認為，美國加大高科技產品出口中國的限制，將對美國高科技公司構成損害，也很難達到完全脫鉤，這樣的做法也損害美國盟友利益，美國實際可以再加大限制的空間很有限。在台海議題部分，由於川普反覆訴求和平，推估其看待台灣也會用較為謹慎的做法。

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「從中國的角度來講，要丟掉幻想，準備鬥爭」，賈慶國強調，川普回歸白宮對於中美關係是挑戰遠遠大於機遇，中國畢竟經歷過一屆川普政府，不能再有太多幻想；中國必須積極展開外交活動、爭取國際支持，盡量地聯合更多國家抵制川普政府損害大家共同利益的非理性行為。

賈慶國並稱，對於川普歸來，中國會繼續堅定地維護國家的核心利益，特別是領土和主權利益，北京在這些部分完全沒有讓步的空間，「我在想，中美關係不好的話，台灣會怎麼樣，（我想）台灣可能面對的問題挑戰會更多、危險也更大」。（編輯：楊昇儒）1131129