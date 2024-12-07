中國二次元IP周邊爆紅 市場規模上看2.2兆元

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（中央社記者廖文綺上海7日電）二次元IP周邊商品近期在中國爆紅，並在A股撐起一個熱門板塊「谷子經濟」。隨著中國年輕人成為消費主力，願意為情緒消費與價值認同買單，二次元IP衍生市場規模可望超過人民幣5000億元（下同，約新台幣2.2兆元）。

陸媒澎湃新聞報導，「谷子」源於英文單字Goods（商品）的諧音，來自二次元文化，是基於漫畫、動畫、遊戲、偶像等內容IP（知識產權）而衍生出來的周邊商品，包括徽章、海報、卡片、掛件、立牌、公仔、娃娃等。

業界人士表示，作為IP衍生品周邊，谷子經濟一直以來都有討論度，例如以前的迪士尼玲娜貝兒，現在的吉伊卡哇，都是谷子。普通谷子單價都不高，但主要還是要看IP人氣。有谷子店老闆指出，有些谷子價格炒得虛高，他這邊一項正版現貨商品900多元，一些二手平台可能掛到2、3000元。

證券日報4日報導指出，從宏觀經濟角度來看，「谷子經濟」是當前推動經濟動能恢復、擴大內需、釋放消費潛能的生動體現。從消費結構來看，當前新消費群體崛起，1990、2000年後出生的人成為市場消費主力，他們不僅對二次元文化的接受程度較高，且追求品牌、文化及個性化商品，也更願意為情感需求和情緒價值買單，為谷子經濟提供強而有力的支撐。

澎湃新聞報導引述「中國二次元內容行業白皮書」數據指出，2023年中國二次元用戶規模達到4.9億人，其中核心二次元用戶達1.2億人，推動了谷子經濟的發展。

有券商報告指出，當下中國精神消費已有經濟、人口等方面的發展基礎，IP衍生市場規模有望超過5000億元，「我們有理由相信年輕消費者對於個性化和價值認同將存在較高的溢價支付能力，而在IP衍生消費蓬勃發展這一大的產業趨勢下，勢必將誕生具備內容生態和品牌力的優質公司。」

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海通證券傳媒互聯網首席分析師毛雲聰表示，谷子經濟雖是新發展的領域，但本身有長期的產業根基，不會是曇花一現。谷子經濟的產業鏈涵蓋上游IP、中游運營與下游銷售通路，產業鏈長，整體市場規模也較大，且每個環節都保持不錯的成長趨勢，還有一些公司已經進入上市流程，未來持續性非常不錯。

但報導也指出，目前「谷子經濟」處於發展初期，面臨產品質量參差不齊、缺乏有效的版權保護、非理性炒作等問題，也可能觸及未成年群體，發展還需加以規範。（編輯：呂佳蓉）1131207