中國將全面推動自願制個人養老金 民眾疑慮未解

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京12日電）中國官方今天宣布，12月15日起全面實施「個人養老金」制度，供民眾每年自願存入最高人民幣1.2萬元購買金融商品作為養老金來源，且享稅賦優惠。但民眾認為，這個額度富人看不上，窮人付不起，即使付得起將來恐怕也不夠養老。

中國生育率大幅降低，人口嚴重高齡化，加上財政狀況受經濟疲弱衝擊，民間普遍擔心現有養老金制度能否支應未來所需。因此，「個人養老金」先前在36個城市試辦及今天宣布將全面實施時，都受到民眾熱議。

中國人力資源社會保障部等5個部門今天共同發布「關於全面實施個人養老金制度的通知」，正式宣布原在中國36個城市試辦的「個人養老金」制度，15日起在全國實施。

根據這項通知，「個人養老金」是個人自願參加、市場化經營、國家政策支持的「補充養老保險」制度。個人可自願在特定帳戶存一筆錢，每年人民幣1.2萬元（約新台幣5.4萬元）購買「符合規定的金融產品」。到退休年齡時，即可多出一個養老金來源，作為「基本養老保險」的補充。

根據通知，「個人養老金」與普通銀行理財或基金、商業保險不同，可享有延期徵稅（錢取出時才課稅）的優惠政策。而為推動個人養老金保值、增值，這項通知要求優化產品供給，在現有理財產品、儲蓄存款、商業養老保險、公募基金等金融產品基礎上，將特定養老儲蓄、指數基金納入個人養老金產品目錄。

這項通知還增列了可提前領取的條件。除了原規定達到領取基本養老金年齡、完全喪失勞動能力、出國出境定居外，參保人患重大疾病、領取失業保險金達到一定條件，或者正在領取最低生活保障金的，可以申請提前領取個人養老金。

通知發布後，多數中國網友對這項新措施表示懷疑。其中有人表示，在目前的經濟情況下，每年1.2萬元對低收入者太多，對高收入者太少。即使連存30年，扣掉通膨，將來每個月能領的養老金，怎麼夠用？也有人質疑，「符合規定的金融產品」是什麼，萬一賠錢或爆雷怎麼辦？

也有網友表示，富人多有投保相關保險或有理財途徑，保障及收益都比較高。窮人卻很難有餘額投入這筆養老金。介於二者之間卻缺乏理財管道的，才比較適合投入。

有人則認為，這筆養老金目前看起來如同「雞肋」，但在中國獨生子女及無子女家庭越來越多下，未來有養老顧慮的人也會越來越多，現在是「雞肋」，20年後就不一定了。（編輯：吳柏緯）1131212