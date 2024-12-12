人民日報刊登4名中國企業家建言 喊話穩住信心

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北12日電）中共政治局會議表態要採取刺激政策提振內需後，中共黨媒人民日報今天刊登中國4名企業家的「議政建言」，包含賽力斯集團董事長張興海、新希望集團董事長劉永好、騰訊創辦人馬化騰、浙江傳化集團公司董事長徐冠巨，由企業家喊話穩住信心。

中共中央政治局9日召開會議，分析研究2025年經濟工作，通報釋出經濟政策的方向，包含穩住房市股市、「適度寬鬆」的貨幣政策與提振內需。政治局會議結束後的中央經濟工作會議預計會對明年經濟工作做出更明確的部署。

今天中共黨媒人民日報在17版刊發整版報導「全國政協委員、工商界人士接受本報採訪表示：增強發展信心、共促高質量發展（議政建言）」，由4名企業家回答如何營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，共同促進民營經濟高質量發展。根據刊出的內文，企業家擁護中國官方的經濟決策，喊話強調「充滿信心」。

馬化騰指出，近期，一攬子增量政策持續推出，聚焦當前經濟運行中的痛點堵點，「全面回應市場呼聲」，讓廣大企業感受到推動經濟持續回升向好的堅強決心，也堅定了大家「幹字當頭、勇往直前」的信念。

馬化騰還說，互聯網等數位技術產業，在提振經濟中承擔著重要責任。這些年來積極響應擴大內需的部署，接下來還要在政策鼓勵的方向上加大投資投入，弘揚企業家精神。

張興海指出，當前正深耕智慧電動汽車行業，要搶抓機遇，加快培育和發展新質生產力，將加大力度突破核心技術。

張興海更說，「我們對中國經濟充滿信心」，將以幹字當頭，持續創新驅動，努力為推動經濟高質量發展貢獻民企力量。

劉永好表示，當前國家對民營企業的支持力度不斷加大。民營企業家要堅定發展信心，用積極的心態向新而行。

徐冠巨則說，一系列促進民營經濟發展壯大的舉措持續發力，極大增強了民營企業發展的信心。「我們在實踐中還體會到，越是面臨挑戰越要堅定信心，越是爬坡過坎越要抖擻精神，真正把企業發展與國家命運結合起來」。（編輯：呂佳蓉/張淑伶）1131212