中美續簽科技合作協定 再延長5年

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（中央社台北13日電）美國政府即將換屆之際，中國科技部晚間宣布，中美兩國政府代表今天在北京換文簽署了「關於修訂和延長兩國政府科學技術合作協定的議定書」，將「中美科技合作協定」從2024年8月27日起延長5年。

「中美科技合作協定」是中美建交後兩國簽署的首批政府間協定之一，被視為雙方科技合作的象徵。

據美國之音報導，這項協定最初是1979年由時任美國總統卡特（Jimmy Carter）與時任中國領導人鄧小平簽署，促進雙方在農業、能源、太空、健康、環境、地球科學、工程以及教育與學術交流等領域的合作。

不過美方官員表示，經修改的協定排除了「新興或關鍵技術」。美國國務院一名高階官員向記者團表示，新的協定限額了先前協定中的合作範圍，並加入了「護欄」，以確保「互惠、透明和開放」。

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「中美科技合作協定」從1979年簽約以來至今簽訂超過40年，此前每5年續簽一次。2023年8月則延後6個月，至2024年2月再延6個月，到今年8月27日到期。

不過，從美國對中國打「科技戰」以來，雙方的科技領域呈現緊張態勢。報導指出，近年來，美中之間的科技合作面臨批評，並引發國安疑慮。部分批評者認為，科技合作恐怕會幫助北京強化軍力。（編輯：呂佳蓉/楊昇儒）1131213