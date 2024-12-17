習近平赴海南 促自貿港核心政策落地

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（中央社台北17日電）中共總書記習近平今天在海南省三亞市說，要加緊推進海南自由貿易港核心政策落地，並提到要「繼續解放思想」、開拓創新。海南自由貿易港預計2025年全島封關運作。

新華社報導，習近平在聽取海南省委和省政府工作匯報時強調，認真落實黨中央關於海南自由貿易港建設的各項部署，圍繞建設「全面深化改革開放試驗區、國家生態文明試驗區、國際旅遊消費中心、國家重大戰略服務保障區」的戰略定位，謀劃封關前後的工作。

他說，要繼續解放思想、開拓創新，攻堅克難、穩步推進，努力把海南自由貿易港打造成為引領中國新時代對外開放的重要門戶。

習近平表示，著眼全方位實施自由貿易港政策制度體系，聚焦實現貿易、投資、跨境資金流動、人員進出、運輸來往自由便利和數據安全有序流動，對標國際高水準經貿規則，大力推進制度型開放，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境；確保封關運作平穩有序。

「解放思想」是中共已故領導人鄧小平的用語，成為1978年12月中共11屆三中全會的基本指導思想，這次會議被視為中國走上改革開放的開端。

海南自由貿易港由習近平一手催生，但受到疫情等因素影響，進度一度被認為落後，效果也受到質疑。

2018年4月13日，習近平宣布，黨中央決定支持海南全島建設自由貿易試驗區，支持海南逐步探索、穩步推進「中國特色自由貿易港」建設。2020、2021年分別頒布「海南自由貿易港建設總體方案」及「海南自由貿易港法」，規劃全島零關稅，目標是在2025年海南全島封關運作。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1131217