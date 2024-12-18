中國內外資車企經營寒冬 保時捷中國裁員至少10%

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（中央社記者邱國強北京18日電）中國經濟疲弱，車企經營狀況普遍欠佳。中國財經媒體報導，德國跑車廠保時捷今年1至9月在中國銷售量年減達29%，在中國將裁員至少10%。保時捷中國公司17日回應，該公司確實正在「優化重組」內部組織架構。

綜合第一財經等中國媒體近日報導，保時捷（Porsche）中國公司日前展開裁員，其中正式員工裁減10%，外包制員工則裁減30%。至於賠償金則以頗優惠的N+6（年資折合為月數加6個月薪資）方案發放，引發中國汽車業界及車市關注。

澎湃新聞今天報導，有保時捷中國公司員工17日證實，該公司確實已經開始裁員，裁員比例約10%，且這波裁員已經完成，「當天通知、第二天就走人」。

另有相關消息人士對賠償方案表示，傳言所說的N+6方案，僅有部分被裁員工適用這一標準，至於任職時間較短的被裁員工，所獲賠償則低於這一標準。

對於裁員的報導，保時捷中國公司回應，面對「複雜的市場環境」，該公司確實在對內部組織架構進行「優化重組」，以求在行業快速轉型中「保持可持續發展」。

保時捷中國公司表示，在這一背景下，該公司正持續提升各部門計劃的效率及最佳化成本。根據實際情況，相關措施也涉及「直接人力成本」及包括行政管理開支、差旅費用及培訓成本等在內的間接人力成本。

根據報導，保時捷今年1至9月全球累計交車量約22.6萬輛，較去年同期下滑7%；其中，中國市場僅交車約4.33萬輛，較去年同期大減29%；北美市場（美國與加拿大）約6.15萬輛，年減5%；德國市場約2.68萬輛，較去年同期上升8%；除德國外的歐洲市場約5.25萬輛，年增1%。

報導指出，保時捷曾針對中國市場交車量下滑表示，該公司「注重『價值導向』的銷售策略」。而自2022年起，保時捷在中國的銷售量就開始下滑。

保時捷中國公司總裁及執行長潘勵馳（Alexander Pollich）日前向中國媒體表示，保時捷中國未來2年將逐步對銷售網路進行「淘汰優化」。依計劃，至2026年底，保時捷在中國的經銷商將從目前的150家，縮減到約100家。

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從電動車廠、傳統燃油車廠到業務經銷商，中國內外資車企近來經營紛紛傳出陷入經營困境。日前，由百度、吉利汽車合資成立的電動車廠極越面臨停業，執行長夏一平遭員工圍堵，百度、吉利則承諾解決員工離職善後問題；而中國老牌本土車廠一汽集團旗下的一汽吉林汽車，則傳出已經停產數個月，員工8月起即未再領到薪水。

此外，日本本田汽車與中國合資的廣汽本田及東風本田兩家車廠，自2023年底至今已累計裁員約5000人；而奧迪（Audi）的天津經銷商之一永濠奧迪，也在11月間因資金斷鏈宣布停業，引發大批車主前往維權；奧迪的北京經銷商之一華陽奧通上週則宣布停售奧迪各車系，轉而經銷中國本土的華為問界電動車。（編輯：呂佳蓉）1131218