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上海台北雙城故事展 探索共同記憶盼促進理解

2024/12/22 17:15（12/22 17:21 更新）
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上海台北雙城故事展22日在上海開幕，主題圍繞上海台北共同擁有的記憶，展示50件繪畫與電子相簿。中央社記者廖文綺上海攝 113年12月22日
上海台北雙城故事展22日在上海開幕，主題圍繞上海台北共同擁有的記憶，展示50件繪畫與電子相簿。中央社記者廖文綺上海攝 113年12月22日
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（中央社記者廖文綺上海22日電）上海台北雙城故事展今天在上海開幕，主題圍繞上海、台北共同擁有的記憶，展示50件繪畫與電子相簿。生活在上海的台灣策展人麥子表示，希望藉由展覽讓大家發現兩座城市更多相同之處，促進彼此理解。

由上海市台胞服務中心主辦的上海台北雙城故事展，今日在上海陝西北路中國歷史文化名街展示諮詢中心開幕。

來自台灣的策展人麥子（本名梁忠）表示，這次展覽的主題圍繞上海和台北兩座城市，他認為上海與台北文化背景雖略有差異，在多方面卻有相似的精神氣質。此次展覽通過繪畫與短影片，探索並呈現上海與台北之間的多重聯繫，尤其是建築、街頭風景、歷史印記，以及日常生活中的交集與共鳴。

上海市台辦副主任陽禮華致詞時表示，此次為了收集上海與台北兩地的文化故事，5月就開始徵稿活動，通過專家學者講述歷史故事、街頭採訪等形式，邀請民眾分享他們對上海台北雙城記憶的感受，共完成50支影片，以生動直觀的方式展示上海與台北的日常生活和文化特色。

走進展廳，可以看見多幅畫作以上下對比的形式，呈現上海與台北的相似之處，大到一些街道名稱與相似的建築，如上海與台北都有南京東路、徐匯中學，小至生活細節，如都做垃圾分類、都用花露水和萬金油等，呈現老台北與上海的共通點。另外也有別具特色的電子相簿，翻開自動播放影片，透過專家學者或市民的訪談內容，可以對各個細微主題進行深度認識。

麥子接受中央社記者訪問時提到展覽初衷，他以前覺得上海跟台北的差別較大，兩個城市的居民相互不了解對方的生活，大家甚至更容易關注不同之處，但仔細觀察會發現「上海裡面有很多台北，台北裡面有很多上海」。

麥子表示，辦展覽的用意是希望大家能發現更多相同之處。「無知就產生誤會，誤會就產生仇恨」，麥子希望該展覽能跳脫政治傾向，讓生活在兩地的市民能對密切交往的地方有更多真實的理解。

來自台北、今天來參觀展覽的青年陳恒毅受訪時提到，上海與台北都有便利的共享單車、年輕人也都喜歡周杰倫、五月天等歌手，這些看上去很平凡的事物，承載兩地人共同的文化記憶。

另一位同樣來自台灣的青年茆致遠表示，該展覽是一個非常不錯的機會，讓他能看到兩座城市一些相同的故事記憶及文化碎片。（編輯：謝怡璇）1131222

上海台北雙城故事展畫作以上下對比的形式，呈現上海與台北的相似之處。中央社記者廖文綺上海攝 113年12月22日
上海台北雙城故事展畫作以上下對比的形式，呈現上海與台北的相似之處。中央社記者廖文綺上海攝 113年12月22日
生活在上海的台灣策展人麥子表示，希望藉上海台北雙城故事展讓大家發現兩座城市更多相同之處，促進彼此理解。中央社記者廖文綺上海攝 113年12月22日
生活在上海的台灣策展人麥子表示，希望藉上海台北雙城故事展讓大家發現兩座城市更多相同之處，促進彼此理解。中央社記者廖文綺上海攝 113年12月22日
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