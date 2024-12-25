日本外相岩屋毅訪中前夕 中韓外長通話

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（中央社台北25日電）中國外交部長王毅24日應約與韓國外長趙兌烈通話。王毅表示，近來中韓關係呈現改善與發展勢頭，符合兩國人民利益，中方也注意到韓國近期國內局勢變化，會奉行不干涉內政原則。

這一通話是在日本外相岩屋毅訪中前夕，以及美國總統當選人川普（Donald Trump）即將入主白宮的背景下進行的，顯示中韓謀求雙邊關係保持穩定。根據中國外交部網站消息，王毅還說，儘管面臨貿易保護主義、單邊主義抬頭，中韓貿易規模仍持續擴大，歡迎韓國企業深耕中國市場，加強對中投資。

王毅表示，中韓是友好近鄰和重要合作夥伴。在雙方共同努力下，近來中韓關係呈現改善和發展勢頭，符合兩國人民利益。中方願與韓方一道，秉持建交初心，堅持睦鄰友好方向，按照互利共贏原則，繼續用好兩國各領域對話合作機制，加強各層級交往和民間交流，增進彼此了解和互信，推動中韓戰略合作夥伴關係健康穩定發展。

王毅又說，中方注意到韓國近期國內局勢變化，中國奉行不干涉內政原則，相信韓國人民有智慧有能力妥善處理國內問題。

王毅表示，儘管面臨貿易保護主義、單邊主義抬頭，中韓貿易規模仍持續擴大，雙方利益進一步交融，表明兩國經貿合作具備堅實基礎和廣闊空間。中方歡迎韓國企業繼續深耕中國市場，擴大對中投資，願與韓方加強協調，共同維護全球產供鏈穩定暢通。

根據中方釋出的訊息，趙兌烈表示，韓方珍視當前雙邊關係良好勢頭，推動韓中戰略合作夥伴關係持續發展的立場沒有變化。願與中方加強戰略溝通，密切高層往來和各領域交流，採取更多便利兩國人員往來措施。韓方對韓中經貿合作不斷擴大感到滿意，期待打造更多互利互惠成果，為增進兩國人民福祉注入更多動能。

據韓聯社，趙兌烈介紹近期韓國國內的情況，強調政府在職權代行體制下仍將繼續堅定不移地發展韓中戰略合作夥伴關係。趙兌烈表示，兩國應在亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議等多個平台保持合作。

據中國外交部網站消息，雙方認為中日韓合作有利於三國各自發展和地區和平穩定繁榮，將共同致力於加強三方合作。

雙方就亞太經合組織等多邊框架下合作交換了看法。中方支持韓方主辦明年亞太經合組織領導人非正式會議，韓方對此表示感謝，期待與中方加強溝通協調。

雙方還就朝鮮半島局勢等交換了意見。王毅強調，中方一貫主張通過對話協商解決半島問題，將繼續為半島和平穩定發揮建設性作用。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1131225