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中國央行行長潘功勝：降準還有一定空間

2024/12/30 14:24
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（中央社台北30日電）中共中央經濟工作會議日前提出要實施適度寬鬆的貨幣政策，適時降準降息。中國人民銀行（央行）行長潘功勝表示，今年降準後，銀行業平均存款準備金率大概是6.6%，與國際主要經濟體的央行相比還有一定調降空間。

今年12月召開的中共中央經濟工作會議將連續實施了14年的「穩健的貨幣政策」調整為「適度寬鬆的貨幣政策」。

中共黨媒人民日報29日以「為高質量發展營造良好貨幣金融環境」為題發文，當中訪問了潘功勝。

報導表示，對於今年以來財政政策調整幅度不小，未來還有多大空間，潘功勝表示，今年降準政策實施後，銀行業平均存款準備金率大概是6.6%，這個水平與國際上主要經濟體的央行相比，「還有一定空間」。

對於下一步政策考慮，潘功勝表示，加大貨幣政策調控的強度，提高貨幣政策調控的精準性，有效落實存量政策，加力推動增量政策落地見效。

報導指，中央財辦有關負責人表示，宏觀調控基調發生重大變化，主要是考慮當前外部環境變化帶來的不利影響可能加深，國內經濟運行仍面臨不少挑戰。中國具備加大逆週期調節力度的條件和空間，可以為實現全年目標任務提供強有力的政策支撐。

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中央財辦有關負責人又表示，實施適度寬鬆的貨幣政策，將進一步發揮好貨幣政策工具總量和結構雙重功能，推動資金更快更多流向實體經濟。適時降準降息，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長與經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。

在人民幣國際化方面，中國人民銀行有關部門負責人說，截至目前，已在32個國家和地區授權了34家人民幣清算行，覆蓋全球主要金融中心。將更加注重提高人民幣國際化的質量和水平，進一步完善人民幣跨境使用基礎性制度安排和基礎設施建設，更好滿足各類主體人民幣交易結算、投融資、風險管理等需求。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1131230

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