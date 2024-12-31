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年末喊話對岸 海基會：同步堆疊善意迎向花明

2024/12/31 15:37（12/31 15:41 更新）
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海基會董事長吳豊山31日在年終媒體餐敘致詞，他強調，「交流、對話、和平發展」是政府的明確政策，呼籲對岸海協會同步堆疊善意，一起揮別柳暗、迎向花明。中央社記者李雅雯攝 113年12月31日
海基會董事長吳豊山31日在年終媒體餐敘致詞，他強調，「交流、對話、和平發展」是政府的明確政策，呼籲對岸海協會同步堆疊善意，一起揮別柳暗、迎向花明。中央社記者李雅雯攝 113年12月31日
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（中央社記者李雅雯台北31日電）海基會董事長吳豊山今天表示，「交流、對話、和平發展」是明確政策，中華民國台灣永遠不會是破壞台海和平的一方；呼籲對岸海協會同步堆疊善意，一起揮別柳暗、迎向花明。

吳豊山今天在年終媒體餐敘致詞。他說，海基會受政府委託「處理兩岸人民交流所衍生事務」、「謀增進兩岸人民福祉」；處理兩岸交流衍生事務從未中斷，近幾年處理案件多達20、30萬件，「謀增進兩岸人民福祉」則需要以兩岸對話為要領。

吳豊山直言，從2016年開始，對岸屢屢以「九二共識」為由，片面中止對話功能。海基會董事長一職的使命是設法恢復兩岸對話，過去2個月的努力，可惜還未有成果，交流、對話、和平發展才能增進兩岸人民福祉。

吳豊山認為，對岸以民選民進黨政府不接受「九二共識」為理由，中止兩岸對話，同一時間卻與非政府團體、個人水乳交融，這是對岸不了解台灣社會結構、也不了解台灣社會群眾心理的結果，做了這樣的誤判、不正常的作為，非常地可惜。

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「交流、對話、和平發展是我國政府當前明確政策」，吳豊山說，過去一段時間會晤、接待許多他國駐台使節，都對這些駐台使節強調，交流、對話、和平發展是明確政策，中華民國台灣永遠不會是窮兵黷武、破壞台海和平的一方，「永遠不會是」。

吳豊山喊話海峽兩岸關係協會（海協會）。他強調，兩岸和平發展絕對是兩岸人民福祉的最大保障，再一次地呼籲對岸海協會，與海基會同一脈動、同步堆疊善意，兩會攜手揮別柳暗、迎向花明。（編輯：呂佳蓉）1131231

#海協會
#海基會
#吳豊山
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