中共省級一把手密集調動 青海湖北更換書記

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（中央社台北1日電）中共省級一把手昨天密集調動，繼劉寧任河南省委書記、陳剛任廣西壯族自治區委書記，昨天晚間又宣布，吳曉軍任青海省委書記；王忠林任湖北省委書記。四人均為中共20屆中央委員。

新華社報導，中共中央日前決定，王忠林任湖北省委書記，王蒙徽不再擔任湖北省委書記、常委、委員職務。吳曉軍任青海省委書記，陳剛不再擔任青海省委書記、常委、委員職務。

王忠林與吳曉軍此前分別是湖北省長、青海省長，兩人雙雙升任當地書記。

公開資料顯示，王忠林1962年8月出生，現年62歲，山東費縣人，他長期在山東工作，曾任山東省委常委、濟南市委書記。2020年後歷任湖北省委常委、武漢市委書記、湖北省委副書記、副省長、代省長、省長。他是中共20屆中央委員。

王忠林在2020年由山東調到湖北，大背景為COVID-19疫情（2019年冠狀病毒疾病）爆發，北京重手整頓湖北官場有關。2020年2月，王忠林從山東跨省履新，接替因疫情防控不力被免職的馬國強，任中共湖北省委常委、武漢市委書記。2021年5月，王忠林升任湖北省副書記，並在同月底當選湖北省省長，直到這次再次升任。

前任湖北省委書記王蒙徽，今年將滿65歲的正部級官員退休年齡，目前仍然是湖北省人大常委會主任。

吳曉軍，1966年1月生，現年58歲，江西泰和人。他是經濟學博士，長期在江西工作，曾任江西副省長、南昌市委書記。2021年後任青海省委副書記，2022年5月任青海省省長。他是中共20屆中央委員。

另外，根據新華社報導，前河南省委書記樓陽生是因年齡原因不再擔任省委書記職務。樓陽生現年65歲。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1140101