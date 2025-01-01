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雷軍跨年直播談汽車業 造車投入逾1300億元

2025/1/1 13:02
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（中央社台北1日電）小米集團創始人雷軍昨天在跨年直播中談到，目標2025年要交付30萬輛車，並提到造車的經費達到人民幣300億元（下同，約新台幣1349億元），而非外界認為的100億元。

據澎湃新聞報導，雷軍在跨年直播中做上述表示。他還披露，2024年小米汽車完成了13.5萬輛的交付量。

他說，「可能很多朋友們不太了解車廠，很多車企可能幹了10幾年銷量都沒有超過30萬輛。過30萬輛不是一個輕鬆的指標，今天幹得最出色的車廠比亞迪，也是用了10年時間才過30萬輛」。

在直播中，雷軍做「年內最後一次闢謠」。他提到，不少營銷帳號誇他是「營銷之神」，這些人聲稱小米造車一共就只花了100多億元。雷軍說明，這只是研發費用，還有門店鋪設、員工費用等等，小米造車總支出大概在300億元左右。

雷軍坦言，「雖然小米汽車做得不錯，但還沒到營銷號說的地步」。

對於小米汽車的成功，雷軍形容，彷彿活在夢裡，並說這是想都不敢想的成績。

雷軍還表示，希望中國汽車產業能夠健康有序發展，少一點背後發黑稿、捅刀子，「大家有本事，就放在產品和客戶服務上，不要把精力放在歪門邪道的事情上，這句話也送給所有創業的朋友，造車很苦，但成功一定很酷」。

根據報導，雷軍開始直播後，觀看人數直線上升至10萬以上。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1140101

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