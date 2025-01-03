中國整治網軍問題 下架網站平台逾400家

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（中央社台北3日電）中國網信部門表示，網路水軍（網軍）組織招募、推廣引流、刷量控評，嚴重影響網路生態。2024年網信部門加大對網軍打擊力度，下架400多家網站平台、清理違法違規訊息482萬則、處置239萬個帳號和商家店舖。

中國國家互聯網信息辦公室微信公眾號「網信中國」今天發布消息指出，網軍在社會事件中蹭熱點、吸引流量；透過「養號」為影視作品和明星刷分控評；為公眾帳號、直播間製造虛假人氣；為商家店鋪營造不實口碑等行為，嚴重危害網路生態。

網路水軍（網軍）是指由網路公關公司雇傭，透過宣傳、推銷或攻擊某些人或產品的網路人員。

微信公眾號「網信中國」指出，網信部門自2024年起持續加大對網軍打擊力度，嚴肅查處網軍組織招募、推廣引流、刷量控評等問題，下架400多家網站平台，並清理重點平台違法違規訊息482萬則，處置239萬個帳號和商家店舖、5萬2000個群組。

網信部門從網軍的貼文製作、組成及手法進行一系列調查。文章指出，一些網軍操控機器人帳號在評論區發布訊息，衝榜刷評，製造熱點話題，甚至開發AI寫作、群控帳號、批量存稿等功能。對此，網信部門已督促網站平台處置違規帳號，並指導平台提升技術，及時處置群控軟體和機器人帳號。

文章提到，近期也出現多個帳號發布高度相似貼文、短影片等內容，惡意蹭熱引流、挑動對立情緒，有一些MCN（多頻道網路）組織帳號批量炒作牟利，嚴重破壞網路生態。網信部門清退1300多家批量操控帳號的MCN機構，關閉MCN機構旗下帳號9600個。

文章提到，有不法分子打著招聘客服、編輯、「廣告投放員」、「下單員」等名義招募人員，實則雇傭人手刷單控評，並組建群組吸引用戶從事網軍違法活動。在網信部門指導下，網站平台主動開展排查清理，關閉、解散違規帳號和群組，並移交違法犯罪線索。

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文章表示，有不法分子搭建自助下單平台，提供短影片、直播、社交等平台刷評刷讚刷人氣服務，並藉由網址層層跳轉、套用空殼網站等方式試圖規避打擊。其中，有出現誘導用戶下單付款後，未提供相應服務的詐騙問題，以及偽裝成正常程序在商店上架，實則提供流量造假服務。

消息指出，網信部門目前已聯合多部門建立網軍長效治理機制，強化行政處罰與刑事打擊銜接配合。網信部門將會同有關部門持續高壓嚴懲網軍行為。（編輯：謝怡璇/吳柏緯）1140103