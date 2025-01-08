西藏強震後餘震不斷 轉移受災民眾4.65萬人

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（中央社台北8日電）西藏日喀則市定日縣昨天早上發生規模6.8強震後，截至中午已檢測到646次餘震。西藏官方下午通報，不排除發生規模5至6的地震，目前已轉移安置受災民眾4.65萬人，搜救工作轉為災民安置和災後重建。

中國地震台網測定，7日早上9時5分，西藏自治區日喀則市定日縣發生規模6.8地震。截至8日上午11時，震央共記錄到規模3及以上餘震31次，其中，規模4以上地震3次，最大餘震為規模4.4。

綜合央視新聞、中新社報導，截至8日中午12時，定日縣震央已檢測到646次餘震，最大規模4.4，已造成126人遇難、188人受傷。

報導指出，這次的震央位於定日縣措果鄉，震央20公里範圍內有4個鄉鎮街道駐地、27個村。目前，已轉移安置受災民眾4.65萬人。

西藏自治區政府新聞辦公室下午舉行新聞發布會。西藏應急管理廳長洪力通報，目前救援搜救工作已轉為災民安置和災後重建。

西藏地震局副局長孟輝指出，1950年以來統計結果顯示，定日縣規模6.8地震鄰區200公里範圍內有7次規模6以上地震，均為主餘型地震。另外根據地震鄰區的區域構造、歷史地震活動、地震序列類型等特徵，綜合分析認為：震區近期存在發生規模5至6地震的可能。

據中新社記者現場報導，定日縣長所鄉古榮村受災嚴重，村民已經住在救災帳篷裡，帳篷內已經燒上爐子，物資除了保暖被褥、羊毛藏被之外，還有糌粑、茶水、壓縮乾糧。

長所鄉古榮村駐村第一書記兼隊長徐超表示，全村41戶222人，截至7日晚上7時30分，23人因此次地震遇難。村內設置的兩個安置點共安置民眾198人，晚上有熱食提供，能保障所有民眾吃上熱飯。救援力量在天黑之前搭建好了帳篷，被褥等物資配備齊全。

西藏昨天驚傳強震後，中國許多企業、名人宣布捐款救災。

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西藏定日縣政府今天公告，目前定日縣各項救災物資儲備充足，經研究，即日起停止接收社會各界救災物資捐贈。

報導說，由於災區高海拔氣候寒冷等特殊情況，中國有關部門已調度援助救災板房2000套。日喀則市抗震救災指揮部成立專案工作小組，協調做好場地平整、板房接收、施工搭建及後續民眾安置工作，確保受災民眾安全溫暖過冬。（編輯：楊昇儒）1140108