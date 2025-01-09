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日控中國政府涉駭客攻擊 中：配合美國散布假訊息

2025/1/9 16:46
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（中央社記者邱國強北京9日電）針對日本警察廳表示，有駭客組織2019年以來針對日本發起210件網路攻擊案件，且與中國政府有關，中國外交部發言人郭嘉昆今天聲稱，日本相關機構的判斷「既不專業也不負責任」，一些美國盟友近來更配合美方散布中國的虛假訊息。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，郭嘉昆在回答日本媒體提問時，作上述表示。

郭嘉昆聲稱，中方注意到有關報導，並堅決反對並依法打擊駭客攻擊行為，更反對「網路安全問題政治化」，這一立場是一貫的、明確的。

他宣稱，眾所周知，網路空間「虛擬性強，溯源難，行為體多樣」。日本相關機構僅憑駭客攻擊的目標和方法就做出有關判斷，「既不專業也不負責任」。

郭嘉昆還說，中方注意到，「一些美國的盟友」近來開始「配合美方散布關於中國的虛假信息」。希望各方都能以事實為基礎，以國際規則為準繩，以客觀、公正、專業的態度處理網路安全問題，而不是「在政治鬧劇中扮演配角」。

日本警察廳8日表示，駭客組織Mirror Face自2019年至2024年間瞄準日本的安全保障、尖端技術資訊所發動的網路攻擊案件達210件，從網攻的對象、手法等來看，推測與中國政府有關。

知情人士指出，受害的團體包括2023年因遭到網攻導致資訊外洩的日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）。而與安全保障有關的日本防衛省等政府相關單位、人士、智庫、政治人物、記者、擁有尖端技術的民間企業等，也遭到網攻。

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共同社報導，日本警察廳的網路特別搜查部與全國警察調查結果得知，Mirror Face所使用的惡意軟體，與中國國家安全部門有關的駭客組織APT10所用的類似。

根據報導，Mirror Face瞄準的對象除了是中國所關心的領域，發動攻擊的時間帶與中國的勤務時間相同，放長假時就未進行網攻。日本警察廳綜合分析結果，懷疑Mirror Face的網攻是中國政府參與的組織性犯行。（編輯：吳柏緯）1140109

郭嘉昆
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